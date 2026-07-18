鄰居聞一下午「屍臭味」求救！　警方一查：她在煮臭屁醋豬腳湯

▲大陸廣東一名女子在家燉煮臭屁醋豬腳湯，濃烈氣味飄滿整棟公寓，鄰居誤以為是屍臭，嚇得報警，最後證實只是虛驚一場。（圖／翻攝自南方都市報）

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大陸廣東省中山市近日發生一起令人哭笑不得的烏龍事件。一名陳姓女子在家燉煮加入當地特色食材「臭屁醋」的豬腳湯，濃烈酸臭味隨著樓梯間四處飄散。鄰居聞了一整個下午後愈想愈不對勁，竟懷疑屋內有人死亡、遺體已經腐敗，嚇得立即報警。警方趕抵現場調查後才發現，所謂的「屍臭味」並非來自命案，而是一鍋正在慢火熬煮的臭屁醋豬腳湯。

臭▲屁醋是廣東珠三角地區流傳逾2000年的傳統美食，因特殊酸臭味聞名，卻也意外引發鄰居誤報案。（示意圖／翻攝自花都區文化館）

綜合《南方都市報》、《瀟湘晨報》、《錢江晚報》及《深圳晚報》等陸媒報導，事件發生於7月14日。陳女當天在住處以小火燉煮豬腳湯，並加入廣東珠三角地區常見的傳統發酵食材「臭屁醋」，整鍋湯持續熬煮約1個半小時。

由於臭屁醋加熱後散發出的氣味十分強烈，酸味、悶臭味與類似食物腐敗的氣息交織在一起，味道沿著公共樓道擴散。住在附近的鄰居從下午開始持續聞到異味，起初還以為只是食物壞掉，但隨著氣味愈來愈濃，開始懷疑大樓內可能有人發生意外。

鄰居愈想愈害怕，最後認定這股味道可能是遺體腐敗後散發出的屍臭，因此急忙打電話報警，向警方表示樓道內出現濃烈異味，懷疑有人在住處內遇難，希望員警立刻前往查看。

警方接獲通報後迅速到場，逐一確認異味來源。經過一番調查，員警最後將氣味鎖定在陳女住處，進一步查看才發現，屋內並沒有任何事故，真正的「罪魁禍首」是廚房內正在不斷冒泡的臭屁醋豬腳湯，整起事件純屬虛驚一場。

陳女事後無奈表示，臭味確實是她家中的臭屁醋造成。她介紹，臭屁醋又被稱為「長壽醋」或「月子醋」，雖然聞起來帶有濃烈酸臭味，但入口後風味特殊，不少在地民眾認為愈吃愈香，是廣東部分地區流傳已久的家鄉料理。

什麼是臭屁醋？



根據公開資料，臭屁醋是廣東珠三角地區的傳統發酵食品，已有超過2000年的飲食歷史。它因發酵完成後會散發類似臭屁的特殊氣味而得名，也因常被用於燉煮滋補料理，因此另有「長壽醋」及「月子醋」等稱呼。臭屁醋的製作原料相對單純，通常先將大米或糯米炒至金黃色，再放入陶甕內加入清水，密封後自然發酵約3個月，部分製作方式甚至會封存約100天。待陶甕開封後，便會立即散發濃烈酸臭氣味。

民間相傳，臭屁醋起源於元朝末年，一名叫做麥福的孝子為照顧臥病母親，意外製作出這種發酵食品，之後逐漸在珠三角地區流傳。如今臭屁醋也已被大陸部分地區列入地方非物質文化遺產名錄。食用臭屁醋時，當地居民通常會加入豬腳、雞肉、黃豆、梅干菜等食材一同燉煮。其中臭屁醋豬腳湯是較常見的料理，也常出現在婦女坐月子期間的飲食中。由於它的味道極具衝擊力，還被部分民眾形容為「液體榴槤」，屬於聞起來難以接受、入口後卻別有風味的地方美食。

事件曝光後引發大批網友討論。有人形容臭屁醋的氣味像穿了多日的臭鞋，也有人分享第一次聞到時，曾誤以為是瓦斯外洩或食物腐爛。不少廣東網友則替這道傳統料理平反，表示雖然味道確實強烈，但煮成湯後十分開胃，只是外地人第一次聞到，確實很容易產生誤會。

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