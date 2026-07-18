台股史詩級血崩！股市小白「心動想進場」　才1小時嚇壞報警

▲「165打詐儀錶板」提醒，正規金融機構不會透過LINE要求提供完整信用卡資料辦理驗證。（示意圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

最近台股巨幅波動，就有民眾看見社群平台上關於金融危機的廣告，加入LINE客服後依指示提供完整信用卡資料來完成身分驗證，想免費獲得最新理財資訊，怎料不到1小時就收到遭盜刷通知，嚇得他趕緊停卡報警。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，某天他在家無聊滑手機時，看見一則談論金融危機的貼文廣告，內容提及近期台灣股票市場將有劇烈波動，並附有素人投資成功的案例分享，搭配知名金融節目的截圖畫面，讓他心動不已，忍不住去點擊專人服務的連結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當事人提到，畫面跳轉出一個LINE連結，他依照指示加對方好友，對方名稱為「交易中心」，自稱是客服人員，表示可以免費協助他了解市場資訊，掌握最新金融資訊與理財機會。

當事人說，對方告訴他，如果要使用相關金融諮詢服務，必須先完成身分驗證及信用卡驗證程序，由於自己平時也會關注財經消息，所以沒有多想，誤以為只是一般的會員申請流程，因此在對方一步一步引導下，他將身分個資逐一輸入，最後連信用卡的卡號、有效期限與認證碼全都打在對話框內，並傳送給對方進行資料驗證。

當事人表示，沒想到過不到1小時，手機突然跳出信用卡交易通知，顯示一筆成功刷卡消費的訊息，讓他當場愣住，趕緊撥打發卡銀行客服詢問，經客服確認，他的信用卡遭到不明人士在他處盜刷，而他這才驚覺，剛剛輸入的信用卡資料，已被詐騙集團鎖定利用，於是他趕緊向銀行掛失停卡，並針對該筆盜刷交易申請爭議款項，最後也向警方報案，「原以為只是單純認證程序，卻成了詐騙集團眼中的肥羊，真是悔不當初！」

對此，「165打詐儀錶板」也列出5招防詐小撇步：

1、社群平台上的金融廣告不要輕易點擊，尤其是要求加入私人LINE客服的內容。

2、信用卡的卡號、有效期限及驗證資訊都屬於重要金融資料，不可隨意提供給陌生人。

3、正規金融機構不會透過LINE要求提供完整信用卡資料辦理驗證。

4、收到信用卡交易通知時，如非本人消費，應立即聯絡發卡銀行確認，必要時停卡掛失止付。

5、遇到可疑網站或客服，可先撥打銀行官方客服查證或165反詐騙專線諮詢。

延伸閱讀

▸ 新竹音樂教室命案10天後復課！他批「太冷血」 員工怒駁：閉上嘴

▸ 林襄公開放閃馬傑森！公主抱、摸頭殺再磨鼻 蔡其昌自嘲是證婚人

▸ 原始連結