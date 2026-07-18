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重慶山崩8死34失聯　倖存「網格員」：疏散到一半就垮了

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶彭水縣漢葭街道17日上午發生山崩，截至當日晚間，已搜救出18人，其中8人遇難，10人被送醫院救治，尚有34人失聯。其中一名倖存者是當地政府僱用的「網格員」，她表示，事發時她正在巡查，發生有碎石掉落，就立刻叫居民撤離，但還來不及完成，房子很快就垮下來了。

目前送醫救治的10人均在重慶彭水縣人民醫院接受治療，其中一名傷者是漢葭街道沙沱社區的網格員彭迪，她提到，事發當下，她正與同事在巡查，發現山體有碎石掉落，立即組織民眾緊急撤離。

▼重慶山崩，死傷慘重。（圖／路透社）

▲▼重慶山崩8死34失聯。（圖／路透社）

彭迪說，巡查的時候，她發現有碎石從坡上往下落，覺得很危險，因為是砸在鋼棚上，有咚咚的聲音，「我們覺得先把居民全部疏散出來再說，挨著每棟喊居民全部下樓，引導他們往安全區域去。引導一撥過去，發現後面還有人，又返回去叫另外一撥人，我們走在最後面，房子一下就垮下來了。」

另一名傷員冉仕芳說，正是彭迪的呼喊讓她及時跑下了樓，只受了輕傷，「他們讓我們往兩邊跑，我就往沒垮的這邊走，走了一定的距離，沒有多遠，後面就垮了。」

▲▼重慶山崩8死34失聯。（圖／路透社）

收治的10名傷員中包含2名危重症和2名重症患者。目前，彭水縣已成立醫療救援指揮部。

「網格員」是中國大陸基層「網格化管理」制度下的工作人員，政府將社區劃分為不同網格，由專人負責居民資訊蒐集、政策宣導、矛盾調解、安全巡查及民情回報等工作，扮演基層治理的第一線角色。

▲▼重慶山崩8死34失聯。（圖／路透社）

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