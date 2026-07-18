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高雄男酒駕左轉失控「衝進輕軌軌道」撞斷號誌桿　這下賠慘了

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區昨（17）日晚間發生一起酒駕自撞事故。一名64歲王姓男子駕駛自小客車行經博愛二路與大順一路口時，疑似因酒後開車失控，直接衝撞輕軌軌道路面的石墩及交通號誌桿，導致號誌桿斷裂、車頭凹陷，一度造成高雄輕軌被迫停駛。警方趕抵現場後，測出王男呼氣酒精濃度每公升0.49毫克，當場依公共危險罪逮捕。王男不僅面臨刑事責任，後續還恐將面臨高額罰鍰，與輕軌設施的巨額賠償。

▲▼王男酒後開車衝進高雄捷運輕軌軌道內，還撞毀號誌桿，一度造成輕軌停駛。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼王男酒後開車衝進高雄捷運輕軌軌道內，還撞毀號誌桿，一度造成輕軌停駛。（圖／記者吳世龍翻攝）

鼓山警分局指出，這起交通事故發生於17日晚間9時30分許。當時王姓男子駕駛自小客車，沿著博愛二路北往南方向行駛，在行經大順一路準備左轉往東時，車輛卻突然偏離行駛車道，猛烈撞上輕軌旁的軌道石墩與遵行標誌牌。
警消接獲通報後迅速趕往現場處置，經救護人員檢查後確認，駕駛王男僅受輕微擦傷、意識清醒，表示不需送醫。然而，員警在現場依規定對王男進行酒精測試時，發現其呼氣酒精濃度竟高達每公升0.49毫克，隨即當場將他逮捕。

▲▼王男酒後開車衝進高雄捷運輕軌軌道內，還撞毀號誌桿，一度造成輕軌停駛。（圖／記者吳世龍翻攝）

由於事故車輛橫向、交通號誌桿損壞，一度影響到大眾運輸。警方在案發後迅速聯繫拖吊車前往現場排除障礙，並進行交通疏導。在警方全力搶修與清理下，成功在案發後1小時內清除路面障礙，讓輕軌順利恢復運行，周邊道路交通也恢復順暢，所幸整起事故並未波及其他無辜的用路人。

警方表示，王男不僅觸犯刑法公共危險罪，還面臨最高12萬元的酒駕罰鍰，以及違反大眾捷運法第50條規定，非捷運車輛進入軌道區域，最高將處7500元罰鍰，且除公共危險罪嫌外，因涉及妨害輕軌行車安全，另將依刑法過失妨害舟車行駛安全罪移送高雄地檢署偵辦，後續還將面臨高捷公司民事損害賠償。

▲▼王男酒後開車衝進高雄捷運輕軌軌道內，還撞毀號誌桿，一度造成輕軌停駛。（圖／記者吳世龍翻攝）

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