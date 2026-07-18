　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

八卦山頻傳浪犬攻擊！餵狗愛媽嗆「我在解決問題」　民眾氣瘋

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣八卦山區近期頻傳流浪狗追咬路人，導致民眾摔傷事件，地方輿情沸騰，控訴有人定點餵食造成犬隻群聚。日前有一名婦人餵食流浪狗時遭民眾勸阻，她不僅反嗆勸導鄰長，甚至嗆聲「我在解決問題」，誇張行徑引發鄰里強烈不滿。彰化縣動物防疫所呼籲民眾，切勿任意餵食，以免危及用路人安全。

▲彰化八卦山區花壇鄉浪狗咬傷人事件頻傳，愛媽嗆鄰長畫面引發熱議。（圖／翻攝自花壇人俱樂部2）

▲彰化八卦山區花壇鄉浪狗咬傷人事件頻傳，愛媽嗆鄰長畫面引發熱議。（圖／翻攝自花壇人俱樂部2）

▲彰化八卦山區花壇鄉浪狗咬傷人事件頻傳，愛媽嗆鄰長畫面引發熱議。（圖／翻攝自花壇人俱樂部2）

▲彰化八卦山區花壇鄉浪狗追咬釀單車騎士受傷。（圖／ETtoday資料照）

花壇鄉流浪狗頻繁追逐行人、機車及自行車，且亂咬家中門口物品，造成多起民眾摔車受傷意外，甚至將家中的雞隻咬死，引發附近居民憂心，也影響用路人安全，鄰長接獲居民投訴，一名婦人常於午後駕駛廂型車，在八卦山沿線大量投放狗糧。由於長期餵食，導致流浪狗群聚，不僅製造環境髒亂、散發惡臭，更頻傳追咬單車客與機車騎士，甚至造成家禽家畜傷亡。

▲彰化八卦山區花壇鄉浪狗咬傷人事件頻傳，愛媽嗆鄰長畫面引發熱議。（圖／翻攝自花壇人俱樂部2）

▲愛媽投放狗糧，浪狗在一旁。（圖／翻攝自花壇人俱樂部2）

鄰長日前上前勸阻，反遭該婦人強勢錄影蒐證，氣憤直呼：「難道台灣沒有法律可管了嗎？」婦人嗆聲，我餵養浪狗已經20多年，「浪狗肚子餓就跑來跑去，吃飽就躲起來」，還說這是動防所告訴她的，因此自己「不是在製造問題、而是在解決問題」、「在保護這條路」，「我做成這樣要死要活，還被說成這樣」「就是縣長來也一樣」。

▲彰化八卦山區花壇鄉浪狗咬傷人事件頻傳，愛媽嗆鄰長畫面引發熱議。（圖／翻攝自花壇人俱樂部2）

▲愛媽投放狗糧。（圖／翻攝自花壇人俱樂部2）

動防所長董孟治表示，動防所建議民眾不要任意餵養流浪狗。因為餵養容易導致流浪狗群聚，並引發環境衛生等衍生問題。最重要的還是飼主及相關人員應在可能範圍內，將犬隻管束、照顧好。動防所同仁已多次前往勸導該名餵養的婦人，但對方目前仍無法接受「不餵養」的建議。

該名婦人堅持餵養的情況下，動防所已進一步提醒並要求該婦人，若一定要繼續餵養，務必移至較偏僻、無人出沒的地點，以避免對交通安全及周遭民眾的人身安全造成威脅與影響。

▲彰化八卦山區花壇鄉浪狗咬傷人事件頻傳，愛媽嗆鄰長畫面引發熱議。（圖／翻攝自花壇人俱樂部2）

▲花壇誘捕抓到一隻追咬傷人的浪狗。（圖／鄉長參選人葉繼元提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
跟風買0050正2「一開帳戶慘賠111萬」後悔了！網：繼續加
郭書瑤穿超猛「熱褲背後全透明」！側胸看光：詢問率120%
癌油延燒！宜蘭縣爆新批號　卓榮泰：未見其他縣市用心查察
迎新被灌醉！女研究生控磨蹭猥褻「一群學長圍觀拍照」
只是不得不踢！法國後衛直接嗆「季軍戰沒意義」
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

信義鄉驚傳溺斃！巴威颱風來前戲水失蹤　搜尋5天涵洞內尋獲遺體

幫轉寄包裹賺200元　嘉義男「一句話」成鐵證被判關半年

送急診被叫醒！三字經譙醫還踹人　半年叫救護車百次...惡男收押

世足冠軍戰快開打「梅西」騎車一路狂搖：我沒喝　酒測一吹慘了

迎新被灌醉！女研究生控磨蹭猥褻「一群學長圍觀拍照」　結果曝

自小客撞機車騎士壓車底！撞工地鐵門「炸破1個洞」　恐怖畫面曝

偷吃人妻4年「搬家又失業」　小王自認付出代價仍賠48萬

假少東「外全酒店妹3個月」90萬付不出來　淪通緝犯收押還判刑

控男大生畢旅性侵！正妹蹲地痛哭　法官還清白：是和男友吵架

高雄男酒駕左轉失控「衝進輕軌軌道」撞斷號誌桿　這下賠慘了

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

柴犬到機場接阿嬤&爸爸！　匆忙背影+熱情飛撲超可愛

章若楠.金靖「倒數第一安靜」直播　邊唱歌邊亂舞吵到超沒包袱XD

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心 全線智慧化生產領航家居業大升級

信義鄉驚傳溺斃！巴威颱風來前戲水失蹤　搜尋5天涵洞內尋獲遺體

幫轉寄包裹賺200元　嘉義男「一句話」成鐵證被判關半年

送急診被叫醒！三字經譙醫還踹人　半年叫救護車百次...惡男收押

世足冠軍戰快開打「梅西」騎車一路狂搖：我沒喝　酒測一吹慘了

迎新被灌醉！女研究生控磨蹭猥褻「一群學長圍觀拍照」　結果曝

自小客撞機車騎士壓車底！撞工地鐵門「炸破1個洞」　恐怖畫面曝

偷吃人妻4年「搬家又失業」　小王自認付出代價仍賠48萬

假少東「外全酒店妹3個月」90萬付不出來　淪通緝犯收押還判刑

控男大生畢旅性侵！正妹蹲地痛哭　法官還清白：是和男友吵架

高雄男酒駕左轉失控「衝進輕軌軌道」撞斷號誌桿　這下賠慘了

「海派玩家」開戰！花蓮漁港尋寶探索+水槍大作戰　熱鬧登場

南島豐年節啟航之夜　千人湧入德興大草坪嗨翻天

信義鄉驚傳溺斃！巴威颱風來前戲水失蹤　搜尋5天涵洞內尋獲遺體

幫轉寄包裹賺200元　嘉義男「一句話」成鐵證被判關半年

高鐵會員每月都有優惠券x2！一票反嘆「沒用過」原因全秒懂

鄰居聞一下午「屍臭味」求救！　警方一查：她在煮臭屁醋豬腳湯

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

送急診被叫醒！三字經譙醫還踹人　半年叫救護車百次...惡男收押

隨手幫拍照！上海男神巧合「尋回高雄失散大伯」　揭70年家族身世

村上宗隆復出效應延燒！白襪4戰狂灌36分穩坐分區龍頭

【馬麻的前世情人】萌娃故意稱媽為「老婆」　爸聽到氣噗噗不讓喊XD

社會熱門新聞

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

台南人夫偷吃前女友！鹹濕對話曝光

凌虐小姊弟綁深山施暴　新竹健身教練2判刑1逃亡

苗栗亂倫悲劇！　哥哥2次性侵幼年妹

嘉義網紅搭訕少女　「妳們身體很香欸」被炎上

屏東男吸毒騎車上路　86歲翁遭撞飛送醫不治

即／新竹住宅大火！18歲女墜樓無生命跡象　6人送醫

即／萬里溪堰塞湖蓄水量100%！剩7公分就溢流

迎新被灌醉！女學生控遭猥褻「學長圍觀拍照」

萬里溪堰塞湖水位達警戒線　估20日0時溢流

快訊／台中騎士遭壓轎車底部重傷

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

更多熱門

相關新聞

保全深夜下班闖紅燈遭撞飛　刮出火花

保全深夜下班闖紅燈遭撞飛　刮出火花

台中市30歲魏姓女保全今（18）天凌晨1點多下班騎機車返家途中，因為闖紅燈被24歲李姓男子開的小貨車撞擊，魏女和機車翻滾滑行數公尺，機車還在地面刮出火花，魏女當下無生命跡象，送醫過程已恢復心跳，目前正開刀搶救中。

美翻了！罕見絕美「雙彩虹」掛彰化天際40分鐘

美翻了！罕見絕美「雙彩虹」掛彰化天際40分鐘

無照男酒駕騎車逃120米被逮　酒測超標下場曝

無照男酒駕騎車逃120米被逮　酒測超標下場曝

KTV喝通宵撞死女騎士！23歲酒駕男遭聲押

KTV喝通宵撞死女騎士！23歲酒駕男遭聲押

音樂教室家長、學生門口放鮮花！　手畫小天使悼念店長：HOPE

音樂教室家長、學生門口放鮮花！　手畫小天使悼念店長：HOPE

關鍵字：

彰化動物防疫所流浪狗勸導鄰長花壇影音

讀者迴響

熱門新聞

台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼這一檔

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

大樂透7億頭獎「開獎結果出爐」

季辛格：台灣有事恐比大蕭條嚴重

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

Lulu進小巨蛋遭趕！

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

情侶注意！內行揭水族館、動物園「最佳避孕方式」

戒手搖狂喝無糖茶！男「沒瘦還長結石」　醫揭3大地雷

女富豪破產變賣黃金　救1700多隻流浪貓狗

台南人夫偷吃前女友！鹹濕對話曝光

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

更多

最夯影音

更多
爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光
號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面