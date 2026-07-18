八卦山頻傳浪犬攻擊！餵狗愛媽嗆「我在解決問題」　民眾氣瘋

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣八卦山區近期頻傳流浪狗追咬路人，導致民眾摔傷事件，地方輿情沸騰，控訴有人定點餵食造成犬隻群聚。日前有一名婦人餵食流浪狗時遭民眾勸阻，她不僅反嗆勸導鄰長，甚至嗆聲「我在解決問題」，誇張行徑引發鄰里強烈不滿。彰化縣動物防疫所呼籲民眾，切勿任意餵食，以免危及用路人安全。

▲彰化八卦山區花壇鄉浪狗咬傷人事件頻傳，愛媽嗆鄰長畫面引發熱議。（圖／翻攝自花壇人俱樂部2）

▲彰化八卦山區花壇鄉浪狗追咬釀單車騎士受傷。（圖／ETtoday資料照）

花壇鄉流浪狗頻繁追逐行人、機車及自行車，且亂咬家中門口物品，造成多起民眾摔車受傷意外，甚至將家中的雞隻咬死，引發附近居民憂心，也影響用路人安全，鄰長接獲居民投訴，一名婦人常於午後駕駛廂型車，在八卦山沿線大量投放狗糧。由於長期餵食，導致流浪狗群聚，不僅製造環境髒亂、散發惡臭，更頻傳追咬單車客與機車騎士，甚至造成家禽家畜傷亡。

▲愛媽投放狗糧，浪狗在一旁。（圖／翻攝自花壇人俱樂部2）

鄰長日前上前勸阻，反遭該婦人強勢錄影蒐證，氣憤直呼：「難道台灣沒有法律可管了嗎？」婦人嗆聲，我餵養浪狗已經20多年，「浪狗肚子餓就跑來跑去，吃飽就躲起來」，還說這是動防所告訴她的，因此自己「不是在製造問題、而是在解決問題」、「在保護這條路」，「我做成這樣要死要活，還被說成這樣」「就是縣長來也一樣」。

▲愛媽投放狗糧。（圖／翻攝自花壇人俱樂部2）

動防所長董孟治表示，動防所建議民眾不要任意餵養流浪狗。因為餵養容易導致流浪狗群聚，並引發環境衛生等衍生問題。最重要的還是飼主及相關人員應在可能範圍內，將犬隻管束、照顧好。動防所同仁已多次前往勸導該名餵養的婦人，但對方目前仍無法接受「不餵養」的建議。

該名婦人堅持餵養的情況下，動防所已進一步提醒並要求該婦人，若一定要繼續餵養，務必移至較偏僻、無人出沒的地點，以避免對交通安全及周遭民眾的人身安全造成威脅與影響。

▲花壇誘捕抓到一隻追咬傷人的浪狗。（圖／鄉長參選人葉繼元提供）