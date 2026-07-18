遭詐百萬下決心「戒酒率95％」　酒駕4犯男求免關失敗

記者黃翊婷／新北報導

男子阿茂（化名）去年2月因第4次酒駕被法院判處有期徒刑5個月，但他表明自己已經下定決心戒酒，戒酒率已達95％，希望能改以其他方式贖罪。不過，新北地院法官日前審理之後，仍裁定駁回。

▲阿茂酒駕4犯被判刑入監，但他主張自己決心戒酒，希望能改以其他方式贖罪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂主張，自2025年2月至今年4月為止，他的戒酒率已達95％，出門上班也習慣搭乘大眾運輸工具，之前因為股票投資遭詐騙大約100萬元，才會借酒澆愁，現在回想起來，被騙、失業、酒駕都是酒害的，他已經下定決心戒酒，也是真的有悔意，所以決定向法院聲明異議，希望改以其他方式贖罪，讓他有機會返家陪伴家人。

不過，新北地院法官表示，經查阿茂在2013年1月、2013年9月、2022年4月、2025年2月，均因酒駕被法院分別判處拘役50日、有期徒刑3個月、3個月、5個月確定，本案交由地檢署執行時，檢察官認為阿茂自2013年起已經4犯酒駕，他多次經歷相關偵審程序，應當知道知道酒駕的危險性，卻還是一犯再犯，若不發監執行，恐怕難以維持法秩序及收矯治之效。

法官指出，本案檢察官依職權裁量後，決議不准許阿茂易科罰金或易服社會勞動，過程中也有給予充分陳述意見的機會，並無逾越法律授權或專斷而違反比例原則等濫用權力的狀況發生，難認有任何違法不當之處。

至於阿茂主張的家庭狀況，法官表示，這並非檢察官判斷是否准予易科罰金的事由，最終裁定駁回阿茂的聲明異議。全案仍可抗告。

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