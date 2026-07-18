波及1億美國人！川普怒轟加拿大「野火煙霧入侵」　威脅加碼關稅

▲ 川普揚言因空污對加拿大加徵關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普17日在自家社群平台Truth Social發文，將蔓延美國中西部至東北部的野火煙霧歸咎於加拿大，揚言將處理污染的損失疊加在對加拿大商品課徵的現行關稅之上。

川普寫道，「我們將讓加拿大為其未妥善維護森林負責，美國正無端受骯髒、污染且有害健康的空氣入侵，這完全無法接受」，痛批此狀況屬「蓄意疏失」，已成每年慣例，令美國損失數十億美元，並宣布將與加拿大總理卡尼通話，要求提出具體因應方案。且兩人19日可能在紐澤西州的2026世界盃決賽正面交鋒。

波及逾1億美國人 18州空品拉警報

綜合《路透》等外媒，目前全美已有逾1億人處於空氣品質警報之下，橫跨18州及哥倫比亞特區，從明尼蘇達州東北部延伸至維吉尼亞州東南部均出現「非常不健康」至「危險」等級的空氣污染。

▲ 加拿大野火煙霧南下侵襲美東，紐約空氣品質達危險等級。（圖／路透）

但氣候專家對川普的指責提出反駁，卑詩省湯普森河大學野火研究教授弗蘭尼根（Mike Flannigan）指出，氣候暖化導致森林更加乾燥，炎熱、乾旱、多風等極端天氣更頻繁出現，才是野火肆虐的根本原因，未來情況只會愈趨嚴峻。卡尼也於16日表示，美國在應對氣候變遷上可以做得更多。

加拿大65萬英畝燒毀 原住民部落幾乎夷平

加拿大安大略省西北部今年大規模野火已燒毀約65萬英畝（約2630平方公里）土地，數千居民被迫撤離。其中安省西北部的納馬伊古西薩加貢第一民族（Namaygoosisagagun First Nation，又稱Collins First Nation）原住民部落幾乎被夷為平地，居民緊急乘船撤往桑德灣（Thunder Bay）避難。社區事故指揮官霍普（Matthew Hoppe）沉痛表示，「什麼都不剩了，社區成員都很崩潰、不知所措。」

美國今年野火規模也高於平均，截至目前已有370萬英畝土地被燒毀，遠高於近10年的270萬英畝平均值。