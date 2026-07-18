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民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

速食店球賽應援優惠　炸雞桶299元、大比薩199元

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基7塊雞桶特價299元。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

本周末迎來CPBL中華職棒明星賽、世界盃足球賽季軍及冠軍戰，速食店祭出限時應援優惠，麥當勞買指定餐點送薯條，肯德基7塊雞桶只要299元，還有必勝客大比薩下殺199元、三商炸雞酥炸翅腿買1送1。

●麥當勞
麥當勞APP於19日前祭出「買指定餐點送薯條」應援優惠，包括買任一分享盒送中薯、單點早餐送薯餅、單點帕瑪森主廚雞腿堡送小薯，以及歡樂送限定買任一分享盒送大薯。每券限換1次。

●拿坡里
拿坡里20日前「小披薩+3塊炸雞」優惠199元，原價485元，現省286元。披薩口味開放任選，可加價升級大披薩或新口味；炸雞開放換烤雞或加價換雞腿。

●肯德基
肯德基27日前限時販售「激省7雞桶」，內含7塊咔啦脆雞只要299元，優惠代碼「50540」，20日前買再送是拉差沾醬，送完為止。提醒21日後優惠代碼將改為「50483」。

業者同時加碼「經典原味蛋撻買6送6」只要294元，優惠代碼「50541」；大阪燒雙蝦咔啦海陸堡餐買1送1，內含大阪燒雙蝦咔啦海陸堡2顆及小杯可樂2杯，只要188元，優惠代碼「50542」。品項皆售完為止。

此外，20日前使用肯德基外送，不限品項消費滿399元即享免運優惠；外送消費滿800元輸入「800FREE」再送原味蛋撻1盒。

●漢堡王
漢堡王19日前「皇家華堡套餐」優惠169元(原價231元)，內含皇家華堡、小薯、中飲，加1元可加購小份洋蔥圈，每份套餐限加1份。

還有2款世足限定套餐53折起，「豪華派對餐」內含BBQ培根牛肉堡、華鱈魚堡、4塊雞塊2份、小洋蔥圈2份、小薯2份、中飲2杯，原價545元打53折，只要288元；個人限定「單身派對」含雙起士培根牛肉堡、小薯、中飲只要118元，現省68元。以上優惠不適用機場店、科技廠店、兒童樂園店。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推出「歐告強棒餐」，內含6塊炸雞桶、6塊檸檬炸雞桶只要333元。

●三商炸雞
三商炸雞29日前推出「歐告強棒餐」，內含6塊炸雞桶、6塊檸檬炸雞桶，原價780元，優惠只要333元，現省447元，限外帶；三商i美食卡會員於APP領券可享專屬優惠價，該組合外帶323元。

另有「雞排獨享餐」，脆皮大雞排搭配迷你可樂外帶99元；6隻酥炸翅腿買1送1，原價298元，外帶特價149元，口味包括原味胡椒、川香椒麻、香檸起司、避風塘任選。

●繼光香香雞
繼光香香雞19日前推出2款世足應援餐，A套餐含「香香炸雞XL」、「阿根廷魷魚M」及「蒜脆杏鮑菇」，優惠價342元；B套餐搭配「香香炸雞XL」、「阿根廷魷魚M」、「墨魚甜不辣（海苔）」及「甜心地瓜球」，優惠價365元，最高可省50元。

另外，19日23時59分前追蹤繼光香香雞官方臉書、IG或Threads，按讚活動貼文並留言預測哪一隊奪冠，即享抽獎資格。各平台預計抽出8位，總共24位可獲得「香香炸雞」兌換券1張，每帳號限留言1次，20日公布得獎名單。

●必勝客
必勝客31日前「指定大比薩199元」（優惠代碼94199），口味有炙燒豬肉總匯、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷共10款；加價115元可升級芝心餅皮。

●bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN「買炸雞送炸雞」應援優惠，31日前透過線上點餐外帶自取，可享「買去骨炸雞雙拼1份送去骨蜂蜜蒜味炸雞小份1份」。

●達美樂
達美樂「買大送大再送可樂」（優惠代碼980325）限時優惠，任選2個經典或招牌大披薩加1.25L可樂590元起，還有「3個大披薩799元」，任選3個經典大披薩799元，披薩口味可加價升級。

●Popeyes
Popeyes於22日前推「世足299雞戰餐」，299元就能吃到8塊人氣組合，內含爽脆雞腿2塊、鬆脆雞柳條2條及鬆脆雞翅4隻，原價375元，可享約8折優惠。

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