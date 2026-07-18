台股史上最慘！財經作家「沒賣2檔ETF」：每次大跌都很開心

▲台股週五暴跌2953點，不少人進場撿便宜。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

台股昨（17日）崩跌2953點、台積電大跌180元，不少財經網紅紛紛跳出來強調「早就提醒大家要小心、要賣股票」，不過理財作家施昇輝卻抱持不同看法，他坦言自己從未提醒投資人賣股，並反問「0050、0056有必要賣嗎？」認為對長期投資人而言，每次市場大跌反而是值得期待的買點。

施昇輝在臉書發文指出，最近許多財經網紅開始分享自己的「神預測」，紛紛表示早已提醒投資人市場有風險，甚至強調先前建議賣股，如今回頭看都證明自己的判斷正確。他則表示，自己並沒有提醒大家賣股票，也沒有因為市場震盪改變原本的投資理念。

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施昇輝接著提到，對於持有元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）的投資人來說，真的有必要因為股市下跌而急著賣出嗎？他認為，若是採取長期投資策略，短期漲跌本來就是市場常態，不需要因一時波動改變原有規畫。最後，施昇輝也笑稱，「這裡買0050、0056的網友其實都很開心，不是嗎？」

台股崩跌2953點 存股族狂喊爽：零股買到手軟



不少存股族也嗨喊，「買0050就是買台灣未來，繼續買」、「在除息前竟然還有低價可買」、「從102.3接到100.2元，零股買到手軟，共2300股」、「0056，30元以下All in」、「忍不住還是買了幾張」、「補了正二，再一桶金下去」、「不就是要趁周年慶打折的時候買嗎」。

史上最慘一天！台股暴跌2953點 外資狂賣1890億雙創新高



台股昨日遭血洗，終場暴跌2953.71點，改寫史上單日最大跌點紀錄，而三大法人合計賣超2617.15億元，其中外資賣超1890.39億元，亦創下史上最大賣超金額。

三大法人今日合計賣超2617.15億元。其中，外資重砍1890.39億元，累計連續11個交易日賣超；投信買超95.03億元；自營商合計賣超821.79億元。根據統計，外資單日賣超台股破千億有5次，其中排名前4次都是今年（ 2026年）發生。