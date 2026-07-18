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美國綠卡門檻恐飆高！　川普擬收「323萬保證金」防拖垮福利

▲▼ 美國移民,綠卡,美國國旗,川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國考慮針對申請綠卡的外籍人士，收取高達10萬美元的保證金。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

想要拿到美國合法永久居留權（綠卡），未來的門檻恐怕會變得非常高！美國總統川普政府目前正研擬一項新政策，考慮針對申請綠卡的外籍人士，收取高達10萬美元（約新台幣323萬元）的保證金，藉此證明申請者在美國具備足夠的財力，不會成為美國社會福利的負擔。

確保移民「能養活自己」　避免拖垮醫療福利

根據《國會山莊報》報導，美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）對外證實，華府確實正在評估這項高達6位數美元的保證金計畫。他強調，此舉是為了確保未來的移民在經濟上「能夠自給自足」，並且保證他們對美國社會的貢獻，將遠大於所消耗的資源。

皮戈特在聲明中指出，國務院正與國土安全部（DHS）展開密切合作，期望透過合理且具備實效的程序來落實法律。他進一步解釋，這項措施是為了重塑美國移民系統的健全度，並保護美國的公共福利計畫，避免讓那些可能帶來龐大醫療開銷或其他高額需求的外籍人士，增加美國納稅人的財政重擔。

此外，皮戈特也提到，作為全面移民改革倡議的一環，當局正計畫動用《移民及國籍法》（Immigration and Nationality Act）中既有的法律權限。未來，對於那些極有可能成為「公共負擔」而面臨簽證資格不符的特定申請人，將會被要求繳納這筆保證金，以證明他們具備維持個人在美生活的經濟能力。

現行規費落差極大　10萬美元成財務篩選利器

若這項10萬美元的保證金制度上路，對一般尋求美國夢的民眾來說，無疑是極為沈重的財務負擔。回顧傳統的綠卡申請費用，會依照申請人的身分類別與所在地點有所不同。

若在美國境內遞交I-485身分調整表格，標準規費約為1440美元；若還需一併申請工作證或旅行文件，除非符合特定豁免條件，否則還得再掏錢額外支付。

至於從海外申請的民眾，目前透過國務院的線上領事電子申請中心（CEAC）遞交DS-260表格，需繳納325美元的申請費；一旦獲得核准，還得向美國國籍暨移民局（USCIS）支付235美元的手續費用，以完成後續的文件處理與實體卡片製作。

相較於現行只需數百至千餘美元的規費，這筆10萬美元的鉅額款項意味著移民美國的成本將呈現爆炸性成長。根據目前的政策構想，這筆費用將由申請人或其在美的家屬先行支付，並會在未來的某個時間點予以退還。

然而，外界普遍認為，這項6位數收費計畫的背後動機，實質上就是為了透過「財力證明」作為篩選工具，直接將特定經濟狀況較差的移民群體拒於門外。

川普強硬移民政策再添一筆

近幾個月來，川普與國會中的共和黨議員聯手出擊，祭出一系列強硬的移民打擊政策。除了透過大規模的驅逐行動來應對非法移民問題外，近期也積極推動相關法案，試圖嚴加防堵外國人赴美「生育旅遊」的行為。如今再傳出綠卡保證金計畫，顯示美國政府緊縮移民大門的態度已越來越明確。

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