聖誕節抽中DNA檢測！　38歲男一驗傻眼：真的被抱錯

記者張方瑀／綜合報導

美國兩名男子日前透過居家DNA檢測，意外發現原來他們38年前在醫院出生時，竟被搞烏龍抱錯，導致兩個家庭錯換人生近40年。氣炸的家屬與當事人如今決定硬起來，正式向當年負責接生的北達科他州（North Dakota）醫院提告求償。

聖誕禮物抽中DNA檢測 驚揭38年身世之謎

根據abc報導，這起事件源於一場聖誕節交換禮物。現年38歲的比林（Kyle Bylin）抽中居家DNA檢測包，一驗竟在族譜平台找到親生阿姨。隨後阿姨的姪子莫里森（Jeremy Morrison）也去做檢測，鐵證如山證實當年確實抱錯。

「那時候我整個大傻眼！」比林坦言從沒想過會發生這種事。莫里森則說，一看到比林親生哥哥的照片，發現他和對方長得超級像，就完全確信了。

訴訟指出，比林和莫里森是1988年1月26日當天，在北達科他州格拉夫頓（Grafton）聯合醫療中心（Unity Medical Center）出生的唯二兩名嬰兒，不知為何兩人竟跟錯爸媽回家。至今，本該是莫里森的比林，還保留著錯認他身分的醫院手環。

醫院兩手一攤：當年接生團隊都不在了

聯合醫療中心發表聲明，不否認嬰兒曾在某環節被抱錯，也正釐清事發經過。但院方強調，無證據顯示是員工造成這起改變他們一生的錯誤，「遺憾的是，因已過近四十年，相關醫療和人事紀錄早就不存在，當年接生團隊也無人在本院任職了。」

▲美國兩名男子日前透過居家DNA檢測，意外發現原來他們38年前竟在醫院被抱錯。（示意圖／CFP）



哈佛醫學院生命倫理中心小兒腫瘤科醫師馬倫（Jonathan Marron）指出，有了現代電子健康紀錄系統的防線，這類烏龍發生機率應幾乎等於零。然而，近年透過DNA檢測，仍讓許多如挪威、美國賓州及加拿大等地的早年類似案件浮出檯面。

養育30多年非親生 母心碎：錯過的人生怎麼賠

把比林當親生兒子撫養長大的紐頓（Evelyn Newton）接受《美聯社》採訪時心碎表示，「凱爾依然是我兒子，但我覺得自己被剝奪了本該和親生兒子度過的人生。第一次學走路、開車、結婚，這些你要怎麼補償？」紐頓回憶，因自己是被收養的，且前夫親戚也有深色頭髮，所以從未懷疑過比林的身世。

比林則坦言，過去常對家裡的政治爭論感到格格不入，「當時只氣得心想，這怎麼會是我家人？怎麼差這麼多？結果證明，我們根本是完全不同的人。」

2男見過親生父母：一切還在慢慢來

莫里森強調，真相沒改變他對養父母的愛。他說童年過得不錯，「一次DNA檢測不可能抹滅38年回憶。」若當年沒被抱錯，擔任焊接檢驗員的他猜想，自己應該會在比林長大的穀物農場裡和親生父親一起工作。

目前兩人已與各自的親生父母見面，過程友善但也帶點尷尬，雙方通過電話但尚未見面。委任律師歐基夫（Tim O’Keefe）指出，提告指控醫院醫療過失造成精神痛苦前，已花一年嘗試與醫院金錢和解。

莫里森無奈表示，「我們還在努力建立感情。畢竟不能時光倒流，一切都還在慢慢來，就跟我一樣。」