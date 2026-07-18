監視器全拍下！狗狗跳流理台「誤觸烤麵包機」釀大火　3毛孩慘死

記者張方瑀／綜合報導

美國馬里蘭州發生一起由寵物引起的嚴重火警！一處民宅的室內監視器清楚拍下，一隻狗狗在廚房跳上流理台時，意外觸碰到烤麵包機的開關，進而引發猛烈火勢。這場大火不但造成高達20萬美元（約台幣650萬元）的損失，更不幸導致屋內另外3隻寵物葬身火窟。

狗狗誤開烤麵包機釀悲劇

根據CBS報導，這起事件發生在馬里蘭州貝爾坎普的一處民宅。從曝光的監視器畫面可以看到，事發在17日，一隻名叫波（Bo）的狗狗獨自在廚房內活動，當牠跳上流理台時，不慎打開了烤麵包機的開關，高溫瞬間點燃了一旁的易燃物品，引發猛烈大火。

消防局官員表示，這段監視器畫面成為釐清起火原因的關鍵。火災發生當下，屋主並不在家，雖然闖禍的波與另一隻名為艾迪（Addie）的狗狗被熱心鄰居順利救出，但屋內的第三隻狗狗達珂塔（Dakota）以及兩隻貓咪皆不幸在火場中喪命。

▲這場火災造成20萬美元損失。（圖／翻攝自Facebook／Abingdon Fire Company - MD）



當局估計，這場火災造成房屋本身約15萬美元的損毀，屋內物品損失約5萬美元，總計損失高達20萬美元。

寵物意外引發火災每年近千起

事實上，毛小孩誤觸機關引發火災的事件層出不窮。

根據美國國家消防協會（National Fire Protection Association）的統計數據顯示，全美每年大約會發生將近1000起由寵物意外引發的火災，原因包含動物不小心打開電器開關、破壞電子設備，或是打翻燃燒中的蠟燭等。該協會也指出，每年有高達50萬隻寵物受到住宅火災的波及。