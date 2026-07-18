捷運站天花板崩落！蔣萬安稱「在洗地板」　議員傻眼：你沒拖過地？

記者杜冠霖／台北報導

台北市議會16日質詢時，台北市議員洪健益秀出7月5日廣慈奉天宮站月台攝影機拍下的天花板崩落。對此，台北市長蔣萬安回應，「因為當天樓下在清潔地板」。洪健益不滿表示，清洗地板的水能這樣倒下來？「你沒有拖過地嗎？」洪直言，影片是內部員工看不下去提供，你我都清楚，這是結構問題。

▲台北市長蔣萬安赴市議會市政報告。（圖／記者林敬旻攝）



信義線東延段即將通車，5日相關人員正在做清掃工作，天花板卻突然崩落。洪健益質詢時秀出相關片段，並表示，當天風和日麗，這是什麼情況？蔣萬安解釋，當天在樓上清潔地板，水當然下來就會讓樓下天花板，他們正在全面清洗，水量比較大。

對於蔣萬安的回應，洪健益不滿表示，「你告訴我清洗地板的水能這樣倒下來？你沒有拖過地嗎？市長講話要有邏輯，你再看一次影片，這是拖地啊？」洪表示，他是這個選區的民意代表，你要通車給你鼓掌，但真的不是這樣子。

洪健益表示，你要好大喜功、任內一定要通車，這都合理，但必須善意提醒，如果通車當天是這種情況，何況市長說是因為拖地，市長也當過學生拖過地，會是這種情況？這個影片是內部員工看不下去提供，市長很清楚，這不會是拖地，是結構上的問題。

蔣萬安承諾，通車一定要確保安全無虞，現在發現確實有幾處。洪健益表示，如果一座即將通車的捷運站，連樓上拖地、清洗地板都可能導致瀑布般漏水，這樣的工程品質，真的能讓市民安心搭乘嗎？

洪健益表示，距離市長宣稱的8月底通車，只剩不到一個月，市府更該提出完整檢測與改善報告，公開說明漏水原因，而不是用一句話輕輕帶過。市民要的是安全、品質與負責任的態度，不是敷衍塘塞，更不是把市民的疑慮當成一句玩笑話。

北市府事後回應，臺北市政府持續推動捷運信義線東延段廣慈/奉天宮站建設，為確保工程品質及未來營運安全，施工團隊針對施工期間發現的滲漏水情形，持續進行檢測、分析及改善，透過完善的專業施工工法，有效降低滲漏，提升車站結構耐久性及防水性能。

北市府說明，有關115年7月5日廣慈/奉天宮站月台層東側天花板局部脫落及滲漏水事件，經捷運局二工處查明，當日施工廠商安排委外清潔公司進行車站公共區穿堂層地坪清潔作業。由於清潔使用較大量清水，導致水沿穿堂層電扶梯及樓梯開口周邊石材縫隙流入下方月台層天花板積水，最終因天花板無法承受積水重量，發生局部天花板脫落及滲水情形。