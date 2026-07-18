　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

捷運站天花板崩落！蔣萬安稱「在洗地板」　議員氣炸：你沒拖過地？

記者杜冠霖／台北報導

台北市議會16日質詢時，台北市議員洪健益秀出7月5日廣慈奉天宮站月台攝影機拍下的天花板崩落。對此，台北市長蔣萬安回應，「因為當天樓下在清潔地板」。洪健益不滿表示，清洗地板的水能這樣倒下來？「你沒有拖過地嗎？」洪直言，影片是內部員工看不下去提供，你我都清楚，這是結構問題。

▲台北市長蔣萬安赴市議會市政報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會市政報告。（圖／記者林敬旻攝）

信義線東延段即將通車，5日相關人員正在做清掃工作，天花板卻突然崩落。洪健益質詢時秀出相關片段，並表示，當天風和日麗，這是什麼情況？蔣萬安解釋，當天在樓上清潔地板，水當然下來就會讓樓下天花板，他們正在全面清洗，水量比較大。

對於蔣萬安的回應，洪健益不滿表示，「你告訴我清洗地板的水能這樣倒下來？你沒有拖過地嗎？市長講話要有邏輯，你再看一次影片，這是拖地啊？」洪表示，他是這個選區的民意代表，你要通車給你鼓掌，但真的不是這樣子。

洪健益表示，你要好大喜功、任內一定要通車，這都合理，但必須善意提醒，如果通車當天是這種情況，何況市長說是因為拖地，市長也當過學生拖過地，會是這種情況？這個影片是內部員工看不下去提供，市長很清楚，這不會是拖地，是結構上的問題。

蔣萬安承諾，通車一定要確保安全無虞，現在發現確實有幾處。洪健益表示，如果一座即將通車的捷運站，連樓上拖地、清洗地板都可能導致瀑布般漏水，這樣的工程品質，真的能讓市民安心搭乘嗎？

洪健益表示，距離市長宣稱的8月底通車，只剩不到一個月，市府更該提出完整檢測與改善報告，公開說明漏水原因，而不是用一句話輕輕帶過。市民要的是安全、品質與負責任的態度，不是敷衍塘塞，更不是把市民的疑慮當成一句玩笑話。

北市府事後回應，臺北市政府持續推動捷運信義線東延段廣慈/奉天宮站建設，為確保工程品質及未來營運安全，施工團隊針對施工期間發現的滲漏水情形，持續進行檢測、分析及改善，透過完善的專業施工工法，有效降低滲漏，提升車站結構耐久性及防水性能。

北市府說明，有關115年7月5日廣慈/奉天宮站月台層東側天花板局部脫落及滲漏水事件，經捷運局二工處查明，當日施工廠商安排委外清潔公司進行車站公共區穿堂層地坪清潔作業。由於清潔使用較大量清水，導致水沿穿堂層電扶梯及樓梯開口周邊石材縫隙流入下方月台層天花板積水，最終因天花板無法承受積水重量，發生局部天花板脫落及滲水情形。

本文作者

杜冠霖

看更多 ››

最近的報導

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台股史上最慘！財經作家「2檔不賣」：每次大跌都開心
1歲多孩「喘到胸凹」　醫列6警訊別等了
奪命畫面曝！　吸毒上路撞死騎士
堰塞湖「水量破102％」　溢流時間延後了
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

捷運站天花板崩落！蔣萬安稱「在洗地板」　議員傻眼：你沒拖過地？

盧秀燕要上凱道戰食安　他曝台中「8年僅稽查出包廠商1次」：笑話

毒油案卓榮泰致歉　羅友志曝「2關鍵人物」

盧秀燕指中央施壓不要查廠　行政院轟：勿將食安操作為政治攻防

建議佀廣洋退選！　桃園藍營主委蔡忠誠：我從未這樣說

快訊／王世堅拋出震撼彈！宣布「加入沈伯洋競選團隊」

不只柯黃雙太陽、鄭照新也來加持　陳宥丞喊2026民眾黨遍地開花

外交部：泰汶菲來台免簽延長試辦1年　8月起停止柬埔寨來台免簽

航港局攜手金門縣政府及港區有關單位　加強取締小三通單幫客

凌濤批想跟賴清德合作沒中心思想　柯文哲：綠想弄死我、藍有人黑我

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

柴犬到機場接阿嬤&爸爸！　匆忙背影+熱情飛撲超可愛

章若楠.金靖「倒數第一安靜」直播　邊唱歌邊亂舞吵到超沒包袱XD

島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心 全線智慧化生產領航家居業大升級

捷運站天花板崩落！蔣萬安稱「在洗地板」　議員傻眼：你沒拖過地？

盧秀燕要上凱道戰食安　他曝台中「8年僅稽查出包廠商1次」：笑話

毒油案卓榮泰致歉　羅友志曝「2關鍵人物」

盧秀燕指中央施壓不要查廠　行政院轟：勿將食安操作為政治攻防

建議佀廣洋退選！　桃園藍營主委蔡忠誠：我從未這樣說

快訊／王世堅拋出震撼彈！宣布「加入沈伯洋競選團隊」

不只柯黃雙太陽、鄭照新也來加持　陳宥丞喊2026民眾黨遍地開花

外交部：泰汶菲來台免簽延長試辦1年　8月起停止柬埔寨來台免簽

航港局攜手金門縣政府及港區有關單位　加強取締小三通單幫客

凌濤批想跟賴清德合作沒中心思想　柯文哲：綠想弄死我、藍有人黑我

島語台中店今開幕　年底前再進駐台北大巨蛋、南紡購物中心

女保全深夜下班「闖紅燈遭撞飛」刮出火花畫面曝　送醫搶命中

佐佐木朗希火球壓制洋基　「21顆」100英里速球締道奇新紀錄

鄭宗哲連兩戰敲安！紅襪雙重賽橫掃光芒豪取11連勝

遭詐百萬下決心「戒酒率95％」　酒駕4犯男求免關失敗

台股史詩級血崩！股市小白「心動想進場」　才1小時嚇壞報警

加薩難民「當天剛死」葬禮又被以軍轟炸！　哀悼親友7死22傷

美國綠卡門檻恐飆高！　川普擬收「323萬保證金」防拖垮福利

Lulu進小巨蛋遭趕！「經紀人工作證被當眾狠摔」哽咽憶：我能力不夠

比起對阿根廷更怕直升機　西班牙主帥曝冠軍賽防梅西對策

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

政治熱門新聞

王世堅拋出震撼彈！宣布「加入沈伯洋競選團隊」

盧秀燕指中央施壓不要查廠　行政院轟：勿將食安操作為政治攻防

盧秀燕轟毒油案中央施壓不准查　號召725上凱道

簡舒培酸蔣萬安台北佀廣洋　北市府籲：向基層同仁道歉

毒油案卓榮泰致歉　羅友志曝2關鍵人物

吳崢道歉！民進黨認：特定媒體人情緒性指控　發言人回應欠缺謹慎

凌濤批沒中心思想　柯文哲：綠想弄死我、藍有人黑我

被蔣萬安嗆「索資佛地魔」　簡舒培轟霸凌：根本是台北版佀廣洋

幕後／毒油案吳崢一句話道盡執政黨態度　蔣萬安高聲號召民眾上街

不只柯黃雙太陽、鄭照新也來加持　陳宥丞喊2026民眾黨遍地開花

沈伯洋酸蔣萬安雙標　北市府回擊：立委2年0質詢食安議題

今年國慶晚會在新北、焰火在台東舉辦

外交部：泰汶菲來台免簽延長試辦1年　8月起停止柬埔寨來台免簽

快訊／高官假借出國行銷柑橘　拿假收據詐27萬公款帶妻小爽玩加拿大

更多熱門

相關新聞

盧秀燕要上凱道戰食安　他曝台中「8年僅稽查出包廠商1次」：笑話

盧秀燕要上凱道戰食安　他曝台中「8年僅稽查出包廠商1次」：笑話

位於台中的中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，問題油流入市面，波及多家餐飲業者及校園團膳。根據《食安法》規定，地方政府是在第一線執行稽查跟裁罰的主管機關。台中市長盧秀燕則砲轟中央蓋牌，要求相關中央官員下台，並將上凱道抗議。議員黃守達質疑，盧市長身為台中市政府首長，想到的解決之道，居然是上凱道？行政權握在盧市長手中儼然是個笑話。江肇國也列出市府稽查數據，市府八年來僅2024年抽驗過一次，再前一次稽查紀錄甚至是林佳龍市府時期，這是台中市政府面對食安的態度嗎？

致癌油食安風暴的政治責任　誰也別想逃過這場「政治人禍」的制裁

致癌油食安風暴的政治責任　誰也別想逃過這場「政治人禍」的制裁

毒油案卓榮泰致歉　羅友志曝2關鍵人物

毒油案卓榮泰致歉　羅友志曝2關鍵人物

沈伯洋酸蔣萬安雙標　北市府回擊：立委2年0質詢食安議題

沈伯洋酸蔣萬安雙標　北市府回擊：立委2年0質詢食安議題

簡舒培酸蔣萬安台北佀廣洋　北市府籲：向基層同仁道歉

簡舒培酸蔣萬安台北佀廣洋　北市府籲：向基層同仁道歉

關鍵字：

廣慈站蔣萬安洪健益捷運漏水信義線東延國民黨

讀者迴響

熱門新聞

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼這一檔

大樂透7億頭獎「開獎結果出爐」

季辛格：台灣有事恐比大蕭條嚴重

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

戒手搖狂喝無糖茶！男「沒瘦還長結石」　醫揭3大地雷

脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

台南人夫偷吃前女友！鹹濕對話曝光

女富豪破產變賣黃金　救1700多隻流浪貓狗

美股費半進入熊市！　輝達跌落全球市值王

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

凌虐小姊弟綁深山施暴　新竹健身教練2判刑1逃亡

更多

最夯影音

更多
號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台
爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面