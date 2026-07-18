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花蓮萬里溪堰塞湖水位達警戒線「水量破102％」　溢流時間再延後

▲萬里溪堰塞湖水位已達1086.4公尺。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供）

▲萬里溪堰塞湖水位已達1086.4公尺。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供，下同）

記者葉品辰／花蓮報導

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續攀升，根據今（18）日上午8時最新監測資料，湖面高程已達1086.4公尺，超過警戒水位1086公尺，蓄水量達519.58萬噸、約為總蓄水量102%，目前距離天然壩壩頂1087.5公尺僅剩1.1公尺。經最新研判，若水位持續上升，預估將於20日凌晨0時左右開始溢流，各單位持續嚴密監控並維持應變整備。

水利單位指出，萬里溪天然壩壩頂高程1087.5公尺，壩體土砂體積約860萬立方公尺，警戒水位為1086公尺，總蓄水量約510萬噸。監測顯示，堰塞湖已於昨（17）日下午4時30分達到警戒水位1086公尺，目前水位仍持續上升，最新預估將於20日凌晨0時抵達壩頂高程1087.5公尺並開始溢流。

▲萬里溪堰塞湖水位已達1086.4公尺。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供）

因應可能發生的溢流情況，台鐵、水利、電力、自來水及中油等重要設施均已完成整備，國軍也完成6419名兵力待命，可視災情投入支援。在人員撤離及交通管制方面，截至目前，萬榮鄉及鳳林鎮已預防性撤離213人，其中52人安置於2處收容所，相關單位呼籲民眾避免前往河川及山區活動，並隨時留意最新防災資訊。

▲萬里溪堰塞湖水位已達1086.4公尺。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供，下同）

▲萬里溪堰塞湖水位已達1086.4公尺。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供，下同）

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