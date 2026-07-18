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加薩難民「當天剛死」葬禮又被以軍轟炸！　哀悼親友7死22傷

▲▼加薩走廊至少有2萬179名兒童遇害。（圖／路透）

▲以軍簽訂停火協議後，仍持續轟炸加薩。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

巴勒斯坦加薩走廊（Gaza Strip）再度驚傳致命空襲！當地一家醫院證實，以色列軍隊日前針對當地一場葬禮發動空襲，導致現場至少7人死亡、22人受傷。而這場葬禮的主角，正是當天稍早死於以軍另一場襲擊的巴勒斯坦人，沒想到家屬與哀悼者齊聚一堂時，竟再度遭遇炮火襲擊。

剛痛失親人又遇空襲！難民營葬禮遭轟炸釀7死22傷

根據《衛報》報導，加薩努塞拉特難民營（Nuseirat refugee camp）的奧達醫院（Al-Awda hospital）證實，當時民眾正在為一名17日死於以軍襲擊的巴勒斯坦人舉辦葬禮，不料進行到一半，以軍的炮火竟再度從天而降，直接命中喪禮現場。

這場突如其來的空襲造成至少7人當場死亡，另有22人在哀悼過程中受傷，現場哭喊聲不斷。針對這起針對葬禮的襲擊，以色列軍方在第一時間並未發表任何評論。

停火協議形同廢紙？聯合國重砲痛批以軍「種族滅絕」

事實上，以色列與哈瑪斯（Hamas）武裝組織曾於2025年10月達成停火協議，試圖阻止這場長達2年的戰爭。雖然最激烈的戰鬥已經平息，但根據加薩衛生部統計，自停火協議生效以來，加薩地區仍有至少1123人死於武裝衝突。

聯合國機構與獨立專家普遍認為，加薩衛生部所記錄的傷亡數據具有極高可靠性。一項聯合國的獨立調查更直言，以色列持續透過「蓄意將目標對準加薩的巴勒斯坦兒童」，來實施種族滅絕。

相較之下，武裝分子則是對以軍部隊發動槍擊，以色列方面對此強調，以方的空襲是為了回應武裝份子的挑釁及其他違反停火協議的行為；自停火協議簽署以來，已有5名以色列士兵喪生。

2年大戰奪7萬命 歷史血債難解

這場歷史性的衝突始於2023年10月7日，當時由哈瑪斯領導的武裝分子對以色列南部發動跨境突襲，造成約1200人死亡、251人被挾持為人質。

隨後以色列對加薩展開毀滅性的軍事報復。根據加薩衛生部最新數據，包含停火協議生效後的死者在內，以色列在加薩的軍事行動至今已奪走超過7萬3000名巴勒斯坦人的性命，死傷極為慘烈。

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