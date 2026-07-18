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盧秀燕要上凱道戰食安　他曝台中「8年僅稽查出包廠商1次」：笑話

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者杜冠霖／台北報導

位於台中的中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，問題油流入市面，波及多家餐飲業者及校園團膳。根據《食安法》規定，地方政府是在第一線執行稽查跟裁罰的主管機關。台中市長盧秀燕則砲轟中央蓋牌，要求相關中央官員下台，並將上凱道抗議。議員黃守達質疑，盧市長身為台中市政府首長，想到的解決之道，居然是上凱道？行政權握在盧市長手中儼然是個笑話。江肇國也列出市府稽查數據，市府八年來僅2024年抽驗過一次，再前一次稽查紀錄甚至是林佳龍市府時期，這是台中市政府面對食安的態度嗎？

民進黨議員黃守達表示，盧秀燕身為台中市政府首長，台中市政府又為中聯油脂廠的地方主管機關，現在面對油品的食安風暴，想的不是盡早下架回收問題油品，不是檢討市府的食安管理機制是否完善，不是檢視稽查頻率、風險評估及跨機關通報是否需要精進；盧市長想到的解決之道，居然是上凱道？行政權握在盧市長手中儼然是個笑話。

對於盧秀燕稱，身為一個母親，他深知沒有什麼比較家人吃的安全更重要。江肇國表示，但除了母親，盧秀燕還是市長耶！「身為市長，你知道毒油事件就是因為你上任八年只抽驗一次，所造成的漏洞嗎？事發至今，上推中央政府，下推業者自主，請問巿民要你巿府做什麼？與其上凱道踢皮球，不如好好把油品驗清楚！」

對於整起食安事件，江肇國表示，把時間拉長來看更讓人難以理解，根據台中食安GIS公開紀錄，中聯油脂的抽驗稽查除了2024年4月26日外，前一次的抽驗稽查紀錄竟停留在2018年10月，還是林佳龍市府時期。

江肇國指出，也就是說，盧秀燕8年任期，中聯油脂接受過GHP、HACCP及標示稽查，但真正抽驗稽查，把油品送進實驗室檢驗，只有2024年4月26日那一次？這麼鬆散的食安查驗，難道是因為台中市府沒有權責，或是沒有能力驗嗎？都不是！

江肇國說明，早在2021年，台中市衛生局就曾抽驗兩家小型油廠，並分別驗出苯駢芘（BaP）2.2及4.1微克/公斤，不合格並且依法開罰。這證明了油品檢驗就是地方政府的權責，而且台中市政府有能力，也有經驗把關油品。盧市府知道這點但卻不斷地駡中央，叫院長道歉，叫部長下台！這就是政治操作、推諉卸責！

江肇國表示，盧市長說大家不懂食安，那請懂食安的盧市長清楚告訴大家：為什麼小油廠能查驗，而市占率高、影響範圍更廣的中聯油脂，近8年卻只驗一次？「只敢打蒼蠅，不敢打老虎」難道是台中市政府面對食安的態度嗎？

本文作者

杜冠霖

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