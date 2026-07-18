蔣萬安號召725上街　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

記者杜冠霖／台北報導

中聯油脂爆發致癌油風暴，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日上街頭，並要求行政院長卓榮泰下台負責。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（18日）回應，這是一場市長選舉，他仍希望蔣萬安能夠「專心市政」，真正回應市民關心的問題。很多市政問題，包含遮陽傘為什麼一支700萬、捷運為什麼天花板掉下來、蔣萬安市長為何食安會議缺席率如此高、兒虐事件，這些是市民最真實的聲音，並沒有很難回答，但蔣萬安都用轉移焦點的方式回應。

▲民進黨台北市長參選人沈伯洋直興市場拜票。（圖／記者林敬旻攝）



沈伯洋今赴市場掃街並接受媒體聯訪，對於蔣萬安要號召上街頭，沈伯洋表示，上街頭是人民的權利。他之前也不斷提醒，在這一件事情上面，中央跟地方都各有自己的職責。那今天不管是稽查、彙整資訊，還是要做一些修法，大家都已經非常努力在進行當中。中央跟地方的協助才能夠真正保護人民食安。

對於北市有餐廳涉及食安問題，卻仍有績優標章，蔣萬安昨反嗆高雄市府有下架嗎？被高雄市府打臉。沈伯洋也提到，很多議員質詢的時候點出問題，蔣萬安都是用這樣的方式轉移焦點。用憤怒、咆哮的方式轉移焦點，這是不當的。

沈伯洋表示，人民關心遮陽傘為什麼一支700萬、捷運為什麼天花板掉下來、蔣萬安市長為何食安會議缺席率如此高、兒虐事件，這些都是市民的最真實的聲音，但蔣萬安卻也都轉移焦點，「相信人民的眼睛是雪亮的」。

沈伯洋表示，這是市長選舉，蔣萬安常常把專心市政掛在嘴邊，但他所作所為看不出來他有想要專心市政，也看不出來他想要重視人民的疑問，到底為什麼今天預算可以突然暴增？預算拆分是否合理？為什麼如此不重視食安問題？為什麼兒虐的問題一直出現？

沈伯洋也提到，包含捷運建設進度、市府面對相關爭議的處理方式，以及捷運設施發生天花板掉落事件後，市府對外說明等問題。

沈伯洋認為，這些全部都是市政的議題，也沒有很難回答，但只要能夠專心市政，讓大家知道理由為何，才是建立人民跟政府信任最好的方式。

對於蔣萬安要號召上街頭，沈伯洋表示，上街頭是人民的權利。他之前也不斷提醒，在這一件事情上面，中央跟地方都各有自己的職責。那今天不管是稽查、彙整資訊，還是要做一些修法，大家都已經非常努力在進行當中。中央跟地方的協助才能夠真正保護人民食安。