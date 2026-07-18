音樂教室店長遭砍亡！友人獻花曝他熱心公益　捐偏鄉學校鋼琴

▲新竹音樂教室命案，家長、學生獻花、卡片悼念。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／新竹報導

新竹市東區三民路一間音樂教室14日發生奪命凶案！一名陽明交大的美籍林姓教授疑因家族財產糾紛，持藍波刀朝紀姓連襟（音樂教室店長）瘋砍50刀，紀男身首幾乎分離，死狀相當悽慘。事發過後，友人與學生到教室門口放上鮮花、小天使畫像的卡片悼念，友人指出，紀男熱心公益，得知偏鄉學校缺鋼琴就送了一台，也曾讓經濟困難的家長無息貸款買樂器。

據了解，林姓教授疑似是因認為王姓妻子娘家分產不公，加上妻子身體狀況不佳、須仰賴他人長期照料。而王家是音樂世家，3個女兒在音樂上都頗有涉獵，其中又以王家次女在鋼琴上造詣最高，在美國取得喬治亞大學鋼琴演奏博士後，回到父親的音樂教室內擔任鋼琴教師，長期公開演出並授課，死者紀男則是畢業於凱斯西儲大學，學成歸國後與王家次女結縭，並同在該音樂教室工作。

據悉，由於王家次女、紀男夫妻是音樂教室實際經營管理者，隨著王父年邁，王家內部有意將市值超過7千萬元的音樂教室交由次女夫妻打理，複雜的產權、分潤問題隨之浮出檯面，林男疑似認為分配不公，與次女一家在10多年前大吵一下，雙方因此老死不相往來。

登記資料顯示，紀男於2015年12月在音樂教室同址獨資成立另家藝術公司，經營文教、樂器、育樂用品批發零售，與王家的音樂教室並存。林男疑似得知公司負責人變更為妹夫紀男後心有不甘，14日便預藏藍波刀上門找人，當時現場的女老師還以為林男是要諮詢課程的家長，立刻上前接待。

孰料，林男指名要找紀姓店長，雙方交談一陣後，林男竟拔刀朝紀男全身狂砍超過50刀，紀男頸部大動脈遭割斷，頭頸幾乎分離慘死。而音樂教室在當地深耕多年，發生憾事後，有家長、學生帶著鮮花、手畫卡片前往命案現場悼念，卡片上畫有一個展開雙翅的小天使，上頭還寫著英文「HOPE」，令人相當感慨。

紀男友人指出，彼此是因為音樂合作關係，學生上課買樂器認識，紀男真的不是一個生意人，他就是一個很熱心，連疫情期間大概很難撐的下去，他都沒有辭掉員工，就是盡量維持住，

紀男友人表示，因為學校比較偏鄉，有一天在這邊，跟他說我們學校沒有一台可以用的琴，因為比較偏鄉環境不好，他就馬上送一台，之前也有跟老闆買東西，那時候家裡經濟狀況沒有很好，他就讓我們無息貸款，說不要緊張慢慢還。