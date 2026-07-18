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巴逆逆坦言：出名很痛苦　別人接近她多為1原因

巴逆逆對網紅身分並不執著。若以後反指標不準，流失粉絲，她也會為賺到錢而開心。

▲巴逆逆對網紅身分並不執著。若以後反指標不準，流失粉絲，她也會為賺到錢而開心。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

重點是，為什麼銀行願意放貸500萬元？該不會她年收很高？巴逆逆澄清，她拿本薪跟OnlyFans的存款當頭期款，買了二間房，一間自住、一間投資，銀行信貸根據她的正職、訂閱數、房產價值總體評估後才借她500萬元，不是只看薪水。

巴逆逆苦笑道：「我看散戶隨便買都賺，就很焦慮。炒短線是為了本金翻倍，卻一直賠。現在學乖了，我把貸款的300萬元投入長期持股。只要ETF股息比信貸的2.多趴高，這一筆貸款就是穩賺。我想把虧的賺回來，拿每月薪水跟OnlyFans的錢繼續炒短線，但還是賠耶！只好每天在粉專訴苦，粉絲是越來越多，但是換不了錢。我需要的是錢啊！」

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花大錢讓她出國念書，回台卻廢了好幾年，巴逆逆深怕辜負父母期望。她現在成為網紅，算是光榮。但OnlyFans大尺度的情色路線，父母也能接受嗎？巴逆逆聽了一驚：「他們不知道吧…他們沒提過，我也不敢問。現在繳2間房貸，月收6位數，他們應該OK。但我沒在國際大企業上班，我真的不知道他們滿不滿意。」

不紅沒關係　有錢更重要

成為知名人物，除了粉絲簇擁，走到哪都有人搭訕、合照，外界對她的批評也不少，大多是外貌攻擊。有人罵巴逆逆又怪又醜、根本是變性人。對此，她也深感無奈。

「以前就有人說我變性。因為我身材不好、長得醜、聲音又難聽。早就看開了，因為我辯解也沒用，告他們也拿不到什麼錢。他們只是想看我痛苦，生氣一點意義都沒有。反正我又不是主打正妹粉專，所以沒差。讚！」巴逆逆比了個讚。

巴逆逆自承並非股票高手，是衰才賠錢，不是故意打造「反指標」人設。

▲巴逆逆自承並非股票高手，是衰才賠錢，不是故意打造「反指標」人設。

隨著巴逆逆不斷自清自己沒有股市專業，未來粉絲若幻滅、人氣下降，巴逆逆的聲名鵲起，也可能如明日黃花，她對此看得很開。

「我正職工作還穩定啊！反而出名很痛苦。別人接近我，大多因為我是巴逆逆，而不是想認識陌生人。我本來朋友就少，現在更難交朋友。我39歲了，年華有限。現在認真把OnlyFans帳號推到國外，看能否增加訂閱收入，多的錢投入長期持股、領股息。以後不紅沒關係，有錢就好。只有賺更多錢，我才能證明我的價值。」


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