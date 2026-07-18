台灣「2指標」輾壓中港日韓！　國際排名飆升稱霸亞洲

▲台北。（圖／記者周宸亘攝）

文／鏡週刊

台灣在國際評比又繳出亮眼成績單！華府智庫大西洋理事會發布2026年全球自由與繁榮指數，台灣兩項指標分別衝上全球第21與第19名，不僅在繁榮度上贏過日韓，更把中國的第147與第93名狠狠甩在後頭，表現相當亮眼。

專家憂心全球司法制度惡化

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根據中央社報導，報告提到，全球政治自由與法治水準去年呈現下滑，雖然疫情結束後曾有一波經濟回升，但成長力道已明顯趨緩。專家更憂心作為繁榮基石的司法制度正加速惡化，全球整體自由與繁榮的平均分數，目前僅分別落在62.2與66.5分。

台灣自由繁榮指數成績亮眼

這次評選納入全球171個國家，台灣以自由指數84.8與繁榮指數86.1的亮眼分數，雙雙獲得高等級評價，對比東亞鄰居，日本分別排第14與第25名，韓國居第25與第28名，新加坡則為第30與第18名，台灣整體的穩定表現，確實顯得格外突出，中國因分數較低被歸類為最不自由且低繁榮的範疇，只拿到147、93名。

今年較去年排名大幅提升

回顧去年排名，台灣在去年164個評估國家中，自由與繁榮指數分別排名23與28，今年排名均上升，其中繁榮指數大幅提升9位。這項從2022年開始進行的年度指標，深入剖析政治、經濟、貿易、健康及教育等綜合條件，為全球政府在制定國家方針時，提供了不可或缺的量化指標。



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