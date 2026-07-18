巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

▲巴逆逆從美國畢業回台時找不到本科工作，有段時間當showgirl跟酒促維生。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在台北出生長大的巴逆逆，學生時期成績很差，大學只考上吊車尾的科大。父親見巴逆逆不求上進，決定讓她出國。巴逆逆嘆道：「我學業很差。家裡認為要出國念書、在大公司上班，以後才有成就。父親就送我去美國念野雞大學。」

在賓州的野雞大學唸了2年，每年200萬的學費，讓巴逆逆很心虛。花那麼多錢只是洗文憑，她怕自己會辜負父母期望。發憤念書，轉校到密西根州立大學：「我靠GPA成績轉到密西根州立會計系，那是全美前十科系。但我幾乎沒零用錢，生活很拮据，每天打網遊發洩。成績下降，最後被降到前49名的金融系。」

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巴逆逆畢業前半年，在美國拚命求職，卻找不到工作。只好返回台灣。

為補貼收入 下班兼酒促

2012年，巴逆逆畢業回台後，想找銀行內勤工作，但金融風暴剛結束不久，銀行只缺業務，她又不善陌生開發，最後去監視器公司當工程助理。

▲騎乘重機是巴逆逆的興趣，她曾因穿迷你裙騎重機被媒體報導，在車圈成名。

巴逆逆嘆道：「我的專業是財務擴張的風險評估，但台灣公司沒這部門，找不到本科工作。工程助理薪水只有2萬5,000元。28歲時，我下班就當酒促。以前害怕跟陌生人講話，可是出社會後知道不能再封閉，酒促得講話，但時薪350元，就兼著做，我不想餓死。」

3年後，巴逆逆辭掉工作，同時當showgirl跟酒促，收入高很多。後經同學介紹，轉到伺服器公司當業務，做了3年。因她有金融專業，英文又好，再被半導體耗材商挖角，負責國際聯絡，還是當業務，從8年前一路做到現在。

巴逆逆分析：「工作上，半導體就那幾家。我們的耗材對應幾十個製程，個別廠區需求不同，需要溝通。我設法增加公司在半導體耗材的市占率，讓廠商固定找我們下訂單。做了8年，我至少還沒被FIRE！表現算不錯吧！IC產業正火熱，我這幾年負責跑美光，他們產能越高，我的業績也就越高。」

電子業的薪水勝過傳產，巴逆逆不用再兼職。她迷上騎重機舒壓，開粉專與車友交流。2016年，她穿迷你裙騎重機上了新聞，在車圈爆紅，粉專追蹤數暴漲10萬，業配也找上門。但巴逆逆卻不走車圈網紅路線，反而往情色產業發展。



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