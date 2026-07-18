巴逆逆：我真的就只是衰　當紅時月入近百萬

▲巴逆逆在家架設機器，拍攝社群影音，與ONLYFANS的付費訂閱內容。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在半導體業上班，巴逆逆的收入達到白領階級水平。但人的收入一多，想追求生活品質，開銷也就大增。於是巴逆逆開始炒股、貸款買房。後來經營OnlyFans（付費訂閱平台，又稱「成人版IG」），以18禁內容賺錢。

「錢多就想花，花越多就想賺更多。我粉專分享自己生活，騎重機就貼文，股票賠了也貼文。因為我很衰，股票總是追高賣低，一直賠錢。沒錢我就會慌，就開了OnlyFans。我最高有2,800訂閱，但是2個月後一直掉，現在只剩300多訂閱。我看錢變少，就更積極短沖，但還是賠，賠到沒人不知道我是誰。」巴逆逆講得唏噓，嘆了口氣。

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▲巴逆逆也在OnlyFans提供情色影音訂閱，會依VIP用戶要求，拍攝指定內容。

電子業的薪水，已屬白領收入。身為知名網紅，靠聲量賺錢也不難。但巴逆逆在OnlyFans放18禁的大尺度照片跟影片，這跟財經網紅的人設矛盾，似無好處。

巴逆逆苦笑著說：「有名不代表能賺錢，靠網紅業配，只是賺快錢，保值期短。我真要賺，只要收費開課，就能收割一波。但如果有人因此賠錢怎麼辦？我不是股市高手，真的就只是衰。我不管上哪個理財節目都這樣說，只是沒人要信。」

「我不想割韭菜，就割自己，把身體給別人看。OnlyFans是真正的粉絲經濟。我外型就這樣，粉絲知道我是什麼料，還願意花錢訂閱，我心安理得。開課騙錢，我承擔不起後果。」巴逆逆說。

OnlyFans基本訂閱每月10美元，VIP訂閱每月40美元，讓巴逆逆最高曾月入3萬多美元（折合新台幣約97萬元），現在則是每月3,000多美元。但巴逆逆太紅，被國稅局盯上，得補繳OnlyFans歷年收入的網紅稅。加上每月10萬元的房貸，讓巴逆逆驚覺即將虧空，於是跟銀行信貸500萬元，付完稅金後，拿剩下的300多萬元進行長期投資。

與此同時，巴逆逆覺得把300多萬的貸款放長期投資，收益難以翻倍。她要拿公司薪水跟OnlyFans的訂閱費，在股市繼續短沖，試圖成為真正的股神。



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