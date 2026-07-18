巴逆逆坦言「很寂寞」　每天被問同件事

▲巴逆逆家中工作室的架上，陳列她歷來的收藏，從中可一窺她的喜好。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

走進巴逆逆位於新莊副都心站旁的豪宅，窗外景致宜人，客廳以歐洲簡冽風格裝潢，甚是高檔。但在極簡之外，牆邊卻擺著《魔獸世界》的霜之哀傷。這是網遊玩家才懂的梗。以這把劍的做工，應是真品。若是初版的未拆封限量款，市值高達20萬台幣。若是附序號的二版，網拍價也高達6萬元。

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▲這座華爾街銅牛像，是巴逆逆去美國證交所朝聖的紀念品。

穿著露乳溝的小可愛，一如粉專的形象，巴逆逆以燦爛的笑容迎接我們。但她笑起來，嘴角總顯得靦腆生硬。問她原因。她無奈道：「我從小朋友就很少，也很怕跟陌生人講話，怕被人討厭。很不會交際。就沉迷網路遊戲，才有這些東西。」

▲巴逆逆的收藏中，有讓WOW粉會尖叫的霜之哀傷。正版的絕版品，網拍價6萬元左右。

只見巴逆逆的工作室，書架上陳列滿滿的動漫公仔，還有5個專業的重機安全帽。另外擺著她在半導體耗材公司的業績獎座、AV女優的簽名拍立得、美國證交所的華爾街銅牛塑像，也有2019年槍與玫瑰在馬來西亞演唱會的票根。巴逆逆一生值得紀念的事物，在眼前一覽無遺。

▲粉絲都知道，巴逆逆喜歡收藏低價錶。她放假會時常替手錶換錶帶。

巴逆逆以股市反指標成名，粉專上除了討論股票，她日更的影音發文，也頗具趣味。她的生活，是否如粉絲想像的多采多姿？巴逆逆扁嘴道：「才沒有。到我這年紀，朋友都很忙，一個月見不到2次。以前假日會去騎車，現在測速抓得嚴，也很少在跑了。」

▲巴逆逆有空時，會在工作室內，用光筆手繪插圖。

細數巴逆逆的一日作息。一到五每天早上9點上班，6點下班到家後，會先補眠睡到8點，然後弄晚餐吃。然後打開電視看網飛跟YouTube，一邊思考在社群發的題材。由於有經營ONLYFANS，也得花時間試裝、拍照、攝影，定期還要畫插圖。常常弄完就超過晚上12點。

▲放假時，巴逆逆會打電動舒壓。

巴逆逆嘆道：「每天都睡不到幾小時，假日就很想休息，不然就是打電動。我現在最大的樂趣，就是替自己的手錶換錶帶，會一直試，看哪個戴起來好看，一次幾個小時就過去了。有時ONLYFANS的主題，得租攝影棚拍攝，也要出門處理。我是上班族啦！除了上班，做這些事就沒時間了。現在老了，幾乎都待在家。」

由於反指標威名太響，巴逆逆走到哪都會被認出來。原本就不善交際的她，變得更難跟人交流，大都在社群跟粉絲互動，撫慰自己股票賠錢的悲傷。但她對生活還是充滿樂觀

▲為經營ONLYFANS平台，巴逆逆也會依主題，到攝影棚拍照。

「平常大都跟客戶、同事往來，熟是熟了，但話題除了工作，每天就是被他們問我買什麼股票。我現在單身，有時也很寂寞。但現在遇見人，他們都只看到我巴逆逆的身分，而不是我這個人。我現在除了股票想賺錢，也想找個對象。不知道有沒有能真正看見『我』的人，呵呵！」巴逆逆樂觀道。



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