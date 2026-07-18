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巴逆逆傳刻意打造「反指標」人設　女神親揭內幕

網紅巴逆逆以股市「反指標」在社群爆紅，臉書現有49萬人次追蹤。

▲網紅巴逆逆以股市「反指標」在社群爆紅，臉書現有49萬人次追蹤。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被封為「反指標女神」的網紅巴逆逆，貸款500萬元投入股市，6月下旬，連全球最大的財經資訊公司《彭博社》都為此採訪她。巴逆逆的粉專有49萬人追蹤。每當她買賣股票，散戶就跟著反操作，自此名聲日響，讓她常常登上新聞話題。

現年39歲的巴逆逆，有美國密西根州立大學金融系文憑，卻跑去當showgirl、酒促；身為半導體耗材廠的業務，卻同時在OnlyFans經營情色內容。她自承炒股是真的賠錢，只有靠工作及身體賺來的錢，才是真正的依靠。

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走進巴逆逆位於新北市新莊副都心站旁的豪宅，參觀各個空間時，看到她陳列十多支手錶的展示盒，一半以上是卡西歐，最貴是10萬元的浪琴表。她無奈地說：「我也想蒐集卡地亞鑲鑽的千萬名錶啊！哪買得起！我玩股票就是因為賺得太少，比不上別人，還幾乎都賠錢。偶爾賺了，就買錶犒賞自己，但也只買得起這些。你看我是不是沒賺到什麼？」

巴逆逆以「反指標」紅遍全台，她貸款500萬元買股一事，甚至吸引全球最大財經媒體《彭博社》前來採訪。（翻攝巴逆逆社群）

▲巴逆逆以「反指標」紅遍全台，她貸款500萬元買股一事，甚至吸引全球最大財經媒體《彭博社》前來採訪。

因為投資個股總是買高賣低，讓巴逆逆被稱為「反指標」，成為話題。她最有名的戰績，發生在今年4月7日。巴逆逆預測油價大漲，買入原油期貨做多；隔天美伊就宣布停戰二週，油價應聲下跌，讓她慘賠3成。

想衝高本金　短沖總慘賠

只要炒股有賺，巴逆逆就買錶犒賞自己。但因賠多賺少，她大多只買得起卡西歐。

▲只要炒股有賺，巴逆逆就買錶犒賞自己。但因賠多賺少，她大多只買得起卡西歐。

這種反指標威力，還不只一次。巴逆逆於7月2日貼出「考慮買美光」並入手後，該股立刻下跌5％，美股也同步大跌。7月3日她心灰意冷，發布「今天不看盤」的貼文，台股馬上從開盤大跌直接深V反轉，回漲近1000點。她歷來戰積豐碩，被網友封為「反指標女神」「東方神祕力量」，財經節目也請她分享預測心法。

巴逆逆畢業於美國前百大的密西根州立大學金融系。外界都以為，她是刻意是打造「反指標」人設，其實她看盤看得很準。她澄清說：「不是啦！我都有看產業面，知道長期持股才賺。但我看別人本金動輒千萬元，我本金那麼少，不短沖沒辦法翻倍，結果進場時機都錯。買了就跌，跌了就換股，然後又賠。賠了不甘心，就投更多想翻本。一路下來就變成反指標了。」

追根究柢，巴逆逆的心態很像「想一夜致富的散戶」，越想靠股市賺錢，反而被當韭菜割。對賺錢的執念，也影響了她的人生。


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