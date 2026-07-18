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美國「煙霾、大火、洪水」夾擊！　數百萬人急避難

▲▼美國東部地區被加拿大野火引發的煙霾籠罩。（圖／路透）

▲美國東部地區被加拿大野火引發的煙霾籠罩。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國正遭受夏季極端氣候的三路夾擊，東部地區被加拿大野火引發的煙霾吞噬、南部德州面臨暴雨洪災，西部則有大火迅速蔓延。全美目前有高達15個州、共68場大火正在猛烈燃燒，數百萬名美國民眾面臨危險的空氣品質與環境，被迫待在室內躲避災情。

煙霾、大火、洪水「三路夾擊」

根據《路透社》報導，國家跨部會消防中心（NIFC）報告指出，一連串雷擊導致太平洋西北地區（Pacific Northwest）一夜之間爆發17場新火災。全美消防員正全力撲滅68場大火，已部署超過1萬7400名人員、140架直升機及軍方C-130空中消防機組人員救災。

▲▼美國東部地區被加拿大野火引發的煙霾籠罩。（圖／路透）

▲美國東部地區被加拿大野火引發的煙霾籠罩。（圖／路透）

由於美國西部山區積雪量創歷史新低加上乾旱，林木異常乾燥，今年已有近151萬公頃土地被燒毀，比去年同期多出百萬英畝。明尼蘇達大學教授伯曼（Jesse Berman）警告，這些複合型事件同時發生，將使衝擊比單一災難更危險。

加拿大野火濃煙罩東岸　芝加哥空污嚴重

在煙霾威脅方面，加拿大野火濃煙將華盛頓等東岸城市的天際線染成橘褐色。目前超過一億名美國民眾，約佔總人口三分之一，處於空氣品質警報範圍內。

根據IQAir數據，芝加哥17日的空氣品質位居全球倒數第二。當地緊急關閉密西根湖（Lake Michigan）沿岸海灘與公園，並將活動移往室內。

氣象局預估當地氣溫將飆破攝氏32度，體感達攝氏36度；對於全市4%無冷氣的家庭而言，避難選擇嚴重受限。目前熱穹現象（heat dome）正將濃煙吹入全美人口最密集的走廊，需待週末降雨才可能緩解。

▲▼美國德州洪災。（圖／路透）

▲▼美國德州洪災。（圖／路透）

▲▼美國德州洪災。（圖／路透）

德州遭「災難性山洪」奪2命

與此同時，德州丘陵區（Hill Country）連續三天遭遇災難性山洪。國家氣象局指出，部分地區降雨量已逾27英寸。德州州長格雷格·阿博特（Greg Abbott）呼籲民眾保持警戒，預計主要河流將在週末達到洪峰。

阿博特證實，本週洪災已造成兩人死亡，救援人員在大水中救出數百人。此次災情距離去年瓜達盧佩河（Guadalupe River）奪走至少135命的洪災週年僅過去兩週，昔日重災區如今再度慘遭水患淹沒。

專家：氣候變遷像在「擲骰子」

賓州大學氣候學家曼恩（Michael Mann）分析，這些極端天氣與高速氣流的「共振」現象有關，導致極端氣候在同地區持續更久。自1950年代以來，人為氣候變遷已讓這類事件增加三倍。

密西根大學氣候科學家奧佛佩克（Jonathan Overpeck）指出，暖化的大氣會抽乾地表水分導致野火，同時又能容納更多水氣引發暴雨。他直言：「氣候變遷就像在擲骰子，讓你面臨乾燥環境與野火的同時，也會遇到更多降雨。」

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