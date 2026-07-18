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男模遭Life8用「AI生成商品照」　品牌回應一句話大炎上

▲▼男模爆遭Life8用AI生成商品照　品牌一句話網氣炸炎上。（圖／翻攝自Threads／iamgalin）

▲Life8官網出現大量林姓男模「複製人」，讓林男一度困惑「我有拍過這個品牌嗎？」。（圖／翻攝自Threads／iamgalin）

記者柯沛辰／綜合報導

林姓男模在社群發影片控訴，服飾品牌Life8疑未經同意，用他外貌特徵生成AI商品照。消息一出，引發社群譁然。品牌在留言區道歉，坦言圖片用AI生成，但一句「並非以特定人士作為創作對象」，讓網友看了更火大，直呼可以角逐2026公關災難第一名。

AI商品照高度撞臉　連刺青、站姿都相似

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林男表示，起初朋友傳官網截圖給他，說「這個模特兒好像你」，原本以為只是巧合，結果點開官網一看才發現，照片中的人物雙眼不僅保留他手術前一單一雙的眼皮，連脖子刺青、工作慣用站姿及頭部角度都與他高度相似，讓他懷疑生成素材可能與自己過往照片有關。

▲▼男模爆遭Life8用AI生成商品照　品牌一句話網氣炸炎上。（圖／翻攝自Threads／iamgalin）

▲照片上還可以見到林男脖子上的刺青，以及手術前的雙眼皮。（圖／翻攝自Threads／iamgalin，下同）

擔心影響未來接案　「不想免費被你們消費」

林男直呼，自己一直擔心AI取代模特兒工作的那天到來，沒想到竟是「被我自己的照片給AI了」。他認為，若品牌將影像放上官網作為商業用途，仍充滿明顯痕跡與瑕疵，不僅涉及肖像權，還可能讓客戶誤會他外貌出現巨大變化，進而影響未來接案。

▲▼男模爆遭Life8用AI生成商品照　品牌一句話網氣炸炎上。（圖／翻攝自Threads／iamgalin）

林男強調，男模市場本來就不大，從業者必須長期維持體態與狀態面對每次工作機會。他也喊話Life8說明生成流程，並將官網相關圖片全數下架，「拜託彼此尊重一下，我也很熱愛這份工作，不想要免費被你們消費。」

Life8稱「非以特定人士創作」　網友反而更火大

面對網友砲轟，Life8在留言區回應，「本圖片讓您感到與自身相似而造成困擾，我們深感抱歉。本圖片為AI依照指令生成，並非以任何特定人士為創作對象，也未刻意使用任何特定人士的照片或資料作為生成依據。基於您的顧慮，我們已先行停止使用，並重新檢視相關內容。對於造成的困擾，再次鄭重表達歉意。」

▲▼男模爆遭Life8用AI生成商品照　品牌一句話網氣炸炎上。（圖／翻攝自Threads／iamgalin）

▲品牌廠商坦言用AI生成，但強調「並非以特定人士為創作對象」。（圖／翻攝自Threads／iamgalin）

網友轟「公關災難」　質疑把責任推給AI

網友們看完更火大，紛紛留言：「公關災難，完全0分，又多一間公司角逐2026公關災難第一名」、「發現這件事：憤怒100。看見廠商留言：憤怒1000000」、「白話文：千錯萬錯都是AI的錯，我現在下架，不要再罵我了」、「不僅撇清責任，連基本的民事賠償都不願意負責，這公關0分」

還有網友質疑，「請問生成的指令是什麼」、「刺青的提示詞怎麼下的」、「先撇除這個道歉文破綻百出又讓人傻眼的姿態，你服飾業的商品圖就是要拍給大家看『實品穿起來長怎樣』，你用AI生成那意義何在啊

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