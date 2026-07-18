國中生摔車「郵差投遞一半先救人」還霸氣請吃飯　暖舉獲表揚

▲郵務士黃承郁投遞途中救援車禍國中生，暖舉獲表揚。（圖／台北郵局士林投遞股提供）

記者李姿慧／台北報導

台北郵局郵務士黃承郁7月9日在山區投遞途中，發現一名國中生騎腳踏車摔車倒地受傷，不僅協助處理傷口、載送到餐廳，還自掏腰包請三名孩子吃炒飯、等候家長來接，暖心舉動經家長PO文分享後，感動不少網友，也獲得郵局表揚。黃承郁則低調說，只要是自己能力所及，就會伸出援手。

事發當天，黃承郁在投遞完外雙溪轄區後，正準備騎車至下一個投遞區，行經外雙溪山區路段，不僅手機收訊不穩，還是視線死角的彎道。他騎著機車轉彎時，一眼瞥見一名國中生坐在地上，旁邊的腳踏車輪胎已與輪框分離、明顯爆胎，旁邊還有兩名國中生。

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投遞途中救援 騎車找餐廳借衛生紙處理傷口

「我一看見有人坐在路邊，就先把車靠邊減速停下來。」黃承郁回憶，他先詢問這名國中生是不是摔車了，也請同行的兩名同伴先靠到路邊，避免站在視線死角處發生危險，接著回頭查看少年的傷勢。

不確定傷勢輕重的他，不敢貿然移動孩子，他先問對方能不能動、要不要叫救護車。少年說腳流血了，想跟他要衛生紙，黃承郁手邊剛好沒有，二話不說騎車到下山途中的餐廳借衛生紙，再趕回事故現場幫忙少年簡單擦拭、處理傷口。

三個孩子在車禍當下已經打電話通知家長，但當地收訊斷斷續續，讓黃承郁不太放心，考量該段路還有公車會經過，讓孩子繼續待在路邊風險太高；加上受傷國中生的腳踏車摔壞無法騎乘，他索性放下投遞工作，決定先把受傷的少年載到下山途中的餐廳。

擔心少年安全 親送餐廳等家長還自掏腰包請吃飯

「與其讓他們一直在那邊乾等，不如先到有訊號的地方。」黃承郁說，三個孩子的水都喝光了，餐廳裡有廁所、有食物、也有水，讓孩子們在那裡等家長來接，會安全許多。

當時正值中午，天氣炎熱，黃承郁得知孩子的爸爸還要一段時間才能趕到，決定自掏腰包請熟識的餐廳老闆炒了三份炒飯給孩子們墊肚子、順便休息等候家長。黃承郁說，「錢不是重點，我比較擔心他們身體狀況和安全。」

▲郵務士黃承郁也曾在投遞途中，協助行動不便者過馬路。（圖／台北郵局士林投遞股提供）

這起事件並非黃承郁第一次在投遞途中出手相助。過往黃承郁也曾在投遞途中，在劍潭捷運站附近發現一位行動不便、過馬路速度緩慢的民眾，眼看車流的紅燈快轉綠燈，他立刻把機車停到路邊，下車攙扶對方走完斑馬線。

「能力所及就幫忙」 盼孩子長大也成為溫暖的人

「只要是自己能力所及，就會去幫忙。」黃承郁說，這是他從小接受的教育，老師總教導學生能幫就幫，做不到也不必勉強。當天雖然因為協助孩子，讓後續的投遞工作延誤了一些，但他不覺得有什麼影響。

黃承郁民國101年進入中華郵政擔任郵務士，服務資歷約15年，今年40歲。他笑說，自己其實從沒想過要當郵差，原本受從事台電維修工作、颱風天總要出勤搶修的父親影響，一心想考台電，最後陰錯陽差考上中華郵政，一路服務至今。

事後看到受傷少年的家長在網路發文向他表達感謝，更期許孩子未來能成為像他一樣溫暖的人，讓黃承郁相當有成就感、內心也感到溫暖，「我真的希望這些孩子未來也能成為溫暖的大人。」他說，現在社會顯得比較冷漠，希望能有更多人願意在別人有需要時伸出援手。

郵局公開表揚 將暖心事蹟列入教育訓練案例

對此，中華郵政台北郵局長張清龍表示，郵務士每日穿梭於城市巷弄、偏鄉聚落及山區路段，不僅肩負郵件投遞工作，更是社區的重要夥伴。此次同仁在民眾遭遇困難時，秉持同理心與責任感，於兼顧勤務及自身安全的前提下，即時提供必要協助，充分展現中華郵政「以人為本、服務至上」的核心價值，也讓社會看見郵政同仁默默守護民眾、傳遞溫暖的一面。

為表彰該名郵務士熱心助人、見義勇為的優良事蹟，張清龍日前也專程赴士林投遞股，親自公開表揚黃承郁並頒發禮盒及禮券等獎勵。張清龍表示，感謝黃承郁以實際行動展現郵政服務精神，足為全體同仁表率，並將本案列為優良服務案例，納入教育訓練及經驗分享，鼓勵同仁持續秉持專業、熱忱與同理心服務民眾。