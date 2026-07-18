　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

PO婚宴照抱怨喜酒尾款遭拖欠9年　業者挨告逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

一名婚宴業者因一場婚宴尾款遭拖欠9年，去年10月在臉書社團PO出婚宴照抱怨，沒想到竟挨告誹謗、違反個人資料保護法。不過，台南地院法官審理之後，認為當事人的父親確實是在業者PO文之後才付清12.5萬元尾款，業者的抱怨並非全然無據，最終裁定業者無罪。

▲喜宴，婚宴，晚宴，尾牙，聚餐，派對，party。（圖／CFP）

▲婚宴業者PO文抱怨尾款遭拖欠9年，反而挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該名婚宴業者被指控在2025年10月間於臉書地方社團發文，內容提及「誇張了，竟然連結婚辦理喜宴錢也不不付款，雖然事情已9年」，並附上婚宴當天拍攝的照片，因婚宴照可以辨認出當事人，業者反而挨告誹謗、違反個人資料保護法。

業者辯稱，當事人的父親說要付款，開出來的支票卻跳票，照片是婚宴當天自己拍的，後來看到臉書回顧，一時心情不好才會PO文，文章PO出後有找到人，對方也簽了25張本票承諾還款，「我沒有要誹謗或是違反個資法的意思」。

當事人也證稱，當時婚宴是由家中長輩負責接洽，開的是公司票，後來因為公司倒閉而跳票，真的不是惡意跳票，加上業者把支票搞丟，最後父親才簽了本票。

台南地院法官認為，由當事人的證詞可知，業者辦完婚宴後，確實因為支票跳票，導致無法領取12.5萬元尾款，雙方也是在業者於臉書PO文後，才聯繫上並付清尾款，由於當事人是當時婚宴上的新人，業者主觀認為當事人一方沒有付清款項，並非全然無據。

法官進一步指出，業者PO文的目的是希望婚宴主家能出面處理款項問題，文章內容的文字、語氣尚屬中性，沒有不雅言語、人身攻擊或空泛謾罵，照片也沒有刻意醜化，主觀上應當沒有誹謗的意思。

至於個資法問題，法官表示，業者PO出的照片雖然足以辨識當事人身分，但揭露的訊息有限，經權衡全案情節，仍認定業者沒有損害當事人利益的特定意圖。最終，業者獲判無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台股史上最慘！財經作家「2檔不賣」：每次大跌都開心
1歲多孩「喘到胸凹」　醫列6警訊別等了
奪命畫面曝！　吸毒上路撞死騎士
堰塞湖「水量破102％」　溢流時間延後了
快訊／電動機車起火燒民宅　18歲女跳樓無生命跡象
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女保全深夜下班「闖紅燈遭撞飛」刮出火花畫面曝　送醫搶命中

遭詐百萬下決心「戒酒率95％」　酒駕4犯男求免關失敗

奪命畫面曝！屏東男吸毒騎車上路　86歲翁遭撞飛送醫不治

花蓮萬里溪堰塞湖水位達警戒線「水量破102％」　溢流時間再延後

快訊／電動機車起火燒民宅！18歲女跳樓逃生命危　5人脫困2送醫

音樂教室店長遭砍亡！友人獻花曝他熱心公益　捐偏鄉學校鋼琴

快訊／台中嚴重車禍！騎士遭壓翻覆轎車下　重傷搶救中

PO婚宴照抱怨喜酒尾款遭拖欠9年　業者挨告逆轉獲無罪

偷吃已婚舊愛喊「你還沒達陣」　前女友賠正宮20萬

苗栗亂倫悲劇！　哥哥2次性侵幼年妹

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

柴犬到機場接阿嬤&爸爸！　匆忙背影+熱情飛撲超可愛

章若楠.金靖「倒數第一安靜」直播　邊唱歌邊亂舞吵到超沒包袱XD

島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心 全線智慧化生產領航家居業大升級

女保全深夜下班「闖紅燈遭撞飛」刮出火花畫面曝　送醫搶命中

遭詐百萬下決心「戒酒率95％」　酒駕4犯男求免關失敗

奪命畫面曝！屏東男吸毒騎車上路　86歲翁遭撞飛送醫不治

花蓮萬里溪堰塞湖水位達警戒線「水量破102％」　溢流時間再延後

快訊／電動機車起火燒民宅！18歲女跳樓逃生命危　5人脫困2送醫

音樂教室店長遭砍亡！友人獻花曝他熱心公益　捐偏鄉學校鋼琴

快訊／台中嚴重車禍！騎士遭壓翻覆轎車下　重傷搶救中

PO婚宴照抱怨喜酒尾款遭拖欠9年　業者挨告逆轉獲無罪

偷吃已婚舊愛喊「你還沒達陣」　前女友賠正宮20萬

苗栗亂倫悲劇！　哥哥2次性侵幼年妹

女保全深夜下班「闖紅燈遭撞飛」刮出火花畫面曝　送醫搶命中

佐佐木朗希火球壓制洋基　「21顆」100英里速球締道奇新紀錄

鄭宗哲連兩戰敲安！紅襪雙重賽橫掃光芒豪取11連勝

遭詐百萬下決心「戒酒率95％」　酒駕4犯男求免關失敗

台股史詩級血崩！股市小白「心動想進場」　才1小時嚇壞報警

加薩難民「當天剛死」葬禮又被以軍轟炸！　哀悼親友7死22傷

美國綠卡門檻恐飆高！　川普擬收「323萬保證金」防拖垮福利

Lulu進小巨蛋遭趕！「經紀人工作證被當眾狠摔」哽咽憶：我能力不夠

比起對阿根廷更怕直升機　西班牙主帥曝冠軍賽防梅西對策

即食小吃藏多重抗藥性細菌　研究：涼麵43.3%檢出率居冠

【泰格與雪兒】男友母胎單身

社會熱門新聞

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

台南人夫偷吃前女友！鹹濕對話曝光

凌虐小姊弟綁深山施暴　新竹健身教練2判刑1逃亡

苗栗亂倫悲劇！　哥哥2次性侵幼年妹

嘉義網紅搭訕少女　「妳們身體很香欸」被炎上

即／萬里溪堰塞湖蓄水量100%！剩7公分就溢流

即／新竹住宅大火！18歲女墜樓無生命跡象　6人送醫

快訊／台中騎士遭壓轎車底部重傷

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

偷吃舊愛喊：還沒達陣　前女友賠20萬

屏東男吸毒騎車上路　86歲翁遭撞飛送醫不治

萬里溪堰塞湖水位達警戒線　估20日0時溢流

更多熱門

相關新聞

偷吃舊愛喊：還沒達陣　前女友賠20萬

偷吃舊愛喊：還沒達陣　前女友賠20萬

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）出軌前女友小美（化名），兩人不僅互聊性話題，「你還沒達陣」、「我真的很想跟妳做」等等，還提及車庫、摩鐵等關鍵詞，讓她大受打擊，憤而決定對小美提告求償150萬元。由於小美坦承與阿強發生過1次性關係，台南地院法官判處她應賠償人妻20萬元。

車禍30萬和解只賠9萬　駕駛刑責多20天

車禍30萬和解只賠9萬　駕駛刑責多20天

毒駕4犯「求情換自由」　駕駛被打臉

毒駕4犯「求情換自由」　駕駛被打臉

8阿兵哥賭1元　被士官長抓包慘賠萬倍

8阿兵哥賭1元　被士官長抓包慘賠萬倍

助陣友「掀衣亮槍」　莽男下場慘了

助陣友「掀衣亮槍」　莽男下場慘了

關鍵字：

台南地院

讀者迴響

熱門新聞

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼這一檔

大樂透7億頭獎「開獎結果出爐」

季辛格：台灣有事恐比大蕭條嚴重

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

戒手搖狂喝無糖茶！男「沒瘦還長結石」　醫揭3大地雷

脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

台南人夫偷吃前女友！鹹濕對話曝光

女富豪破產變賣黃金　救1700多隻流浪貓狗

美股費半進入熊市！　輝達跌落全球市值王

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

凌虐小姊弟綁深山施暴　新竹健身教練2判刑1逃亡

更多

最夯影音

更多
號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台
爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面