PO婚宴照抱怨喜酒尾款遭拖欠9年　業者挨告逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

一名婚宴業者因一場婚宴尾款遭拖欠9年，去年10月在臉書社團PO出婚宴照抱怨，沒想到竟挨告誹謗、違反個人資料保護法。不過，台南地院法官審理之後，認為當事人的父親確實是在業者PO文之後才付清12.5萬元尾款，業者的抱怨並非全然無據，最終裁定業者無罪。

▲婚宴業者PO文抱怨尾款遭拖欠9年，反而挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該名婚宴業者被指控在2025年10月間於臉書地方社團發文，內容提及「誇張了，竟然連結婚辦理喜宴錢也不不付款，雖然事情已9年」，並附上婚宴當天拍攝的照片，因婚宴照可以辨認出當事人，業者反而挨告誹謗、違反個人資料保護法。

業者辯稱，當事人的父親說要付款，開出來的支票卻跳票，照片是婚宴當天自己拍的，後來看到臉書回顧，一時心情不好才會PO文，文章PO出後有找到人，對方也簽了25張本票承諾還款，「我沒有要誹謗或是違反個資法的意思」。

當事人也證稱，當時婚宴是由家中長輩負責接洽，開的是公司票，後來因為公司倒閉而跳票，真的不是惡意跳票，加上業者把支票搞丟，最後父親才簽了本票。

台南地院法官認為，由當事人的證詞可知，業者辦完婚宴後，確實因為支票跳票，導致無法領取12.5萬元尾款，雙方也是在業者於臉書PO文後，才聯繫上並付清尾款，由於當事人是當時婚宴上的新人，業者主觀認為當事人一方沒有付清款項，並非全然無據。

法官進一步指出，業者PO文的目的是希望婚宴主家能出面處理款項問題，文章內容的文字、語氣尚屬中性，沒有不雅言語、人身攻擊或空泛謾罵，照片也沒有刻意醜化，主觀上應當沒有誹謗的意思。

至於個資法問題，法官表示，業者PO出的照片雖然足以辨識當事人身分，但揭露的訊息有限，經權衡全案情節，仍認定業者沒有損害當事人利益的特定意圖。最終，業者獲判無罪，全案仍可上訴。