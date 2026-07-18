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台積電宣布加碼投資！　 美國務院：美台經貿關係持續成長

▲▼台積電（TSMC）。（圖／路透）

▲台積電宣布將於美國亞利桑那州進一步擴大投資。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（TSMC）日前在法說會上拋出震撼彈，宣布將於美國亞利桑那州進一步擴大投資，加碼金額高達1000億美元（約新台幣3.2兆元）。對此，美國國務院給予高度評價，強調這不僅有助於推動美國本土的晶片製造能力，更印證了美台之間長期、深厚且不斷茁壯的經貿夥伴關係。

砸3.2兆重金加碼　美亞利桑那州再建4廠與封裝基地

根據《中央社》報導，台積電董事長暨總裁魏哲家在16日的法說會上正式宣布這項重大決策。為了迎合美國客戶未來幾年持續強勁的市場需求，台積電將砸下約新台幣3.2兆元，預計在亞利桑那州額外建置4座晶圓廠以及先進封裝廠。

事實上，身為全球最大的晶圓代工業者，台積電在赴美設廠的布局上動作頻頻。繼原本規劃的3座晶圓廠後，去年3月才剛宣布要加碼至少1000億美元興建晶圓廠與研發中心，如今再度擴增投資規模。

美國商務部對此指出，隨著台積電逐步落實計畫，其在美國的投資總額已攀升至2650億美元，預期將為當地帶來龐大的營建與高科技職缺，並創造數十億美元的間接經濟效益。

美國務院高度肯定：穩固國家安全技術領先地位

針對台積電的擴張計畫，美國國務院發言人透過電子郵件回覆媒體提問時表示「樂觀其成」。該名發言人指出，非常歡迎台積電藉由加碼投資美國，來擴大其全球頂尖的半導體業務，這將實質推動美國本土的晶片製造量能。

發言人更在信中強調，台積電的聲明完美證明了美國與台灣之間「長期、深厚且持續成長的貿易及投資關係」。這項投資案不僅是創造就業機會的引擎，同時也「支持我們在攸關國家安全的技術領域保持領先地位」。

經濟部祭「3個優先」定心丸　魏哲家承諾根留台灣

面對外界擔憂「護國神山」大舉擴張海外版圖是否會削弱台灣本土優勢，經濟部迅速出面喊話，強調政府絕對會嚴守「3個優先」原則來確保台灣競爭力。這三大防線包含，優先確保最大製造產能留在台灣、確保最先進技術留在台灣，以及維護最完整的台灣科技產業生態系。

為了安定國內信心，魏哲家也在會議上給出明確承諾。他強調，台積電在擴展全球版圖的同時，未來幾年內也將在台灣本土建置高達13座的先進晶圓廠，誓言會繼續在台灣這塊土地上穩定發展壯大。

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