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美發動第7波夜襲！　美伊戰火升溫「互炸基礎設施」

▲▼美軍連續第7晚對伊朗發動攻擊。（圖／路透）

▲美軍連續第7晚對伊朗發動攻擊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗的衝突進一步擴大，雙方開始將「基礎設施」列為攻擊目標，讓全面開戰的風險持續飆升。美軍日前對伊朗境內橋樑發動打擊，伊朗則火速報復，轟炸科威特一座發電廠與海水淡化廠。與此同時，美國中央司令部也證實，已連續第7晚對伊朗展開攻擊行動。

荷莫茲海峽危機再起　全球能源供應拉警報

根據《路透社》報導，波斯灣海域重燃的戰火再度切斷了能源供應。美國海軍陸戰隊在荷莫茲海峽附近登上一艘油輪；據伊朗革命衛隊表示，有兩艘油輪在通過海峽南部佈滿水雷的航道後爆炸起火。

此外，葉門外海也有武裝份子挾持船隻，引發外界對紅海原油運輸樞紐安全的強烈擔憂。伊朗當局更透過國家電視台揚言，除非美國停止侵略，否則該地區別想出口「一滴油氣」或化學肥料。

▲▼美軍日前對伊朗境內橋樑發動打擊。（圖／路透）

▲美軍日前對伊朗境內橋樑發動打擊。（圖／路透）

自上週停火協議破局後，華府與德黑蘭不斷試探衝突升級的底線。布蘭特原油價格隨之上漲3%，連續三週的漲勢也為面臨11月國會選舉的美國總統川普帶來龐大政治壓力。

川普曾威脅對伊朗基礎設施發動大規模空襲，且不排除對伊朗沿岸或島嶼發動地面攻擊。美國官員透露，攻擊伊朗南部部分是為了給川普提供更多選項。

美軍連7夜狂轟　攻擊鎖定「軍事後勤基礎設施」

美軍中央司令部指出，最新一波的攻擊目標包含「軍事後勤基礎設施」，這也是美軍一週多來首度提及基礎設施。美方在X平台聲明證實，這已是美軍連續第7個晚上對伊朗發動攻擊，旨在三軍統帥的指示下持續削弱伊朗的軍事能力。

隨後伊朗媒體報導指出，境內錫里格（Sirik）、阿瓦士（Ahvaz）與亞茲德（Yazd）皆傳出爆炸聲或遭空襲。

▲▼美軍連續第7晚對伊朗發動攻擊。（圖／路透）

▲美軍連續第7晚對伊朗發動攻擊。（圖／路透）

據官方媒體表示，南部至少有5座橋樑被炸，班達爾哈米爾（Bandar Khamir）的橋樑及火車站遇襲更造成7人喪命，就連東部內陸與巴基斯坦接壤的伊朗沙赫爾（Iranshahr）機場也受到波及。

伊朗全面報復　飛彈狂炸美軍駐點與科威特廠房

面對美方的猛烈攻勢，伊朗最高領袖顧問雷札伊（Mohsen Rezaei）警告，若美軍持續空襲，伊朗將進入「全面反攻」階段。

伊朗隨即宣布對設有美國空軍基地的巴林、卡達與科威特發動攻擊，革命衛隊更聲稱用無人機與彈道飛彈摧毀了巴林的美軍無人機庫與主要綜合人工智慧中心。此外，伊朗海軍也向印度洋北部一艘美國艦艇發射岸基反艦巡弋飛彈，迫使對方駛離攻擊範圍。

科威特當局證實，國內一座發電與海水淡化廠遭伊朗攻擊起火，導致大量發電機組停擺。由於波灣富裕的阿拉伯國家極度仰賴這類廠房維持沙漠城市運作，此舉被視為衝突的重大升級。

自7月7日臨時停火協議破局以來，伊朗已宣布封鎖荷莫茲海峽，華府也重新實施對伊朗港口的封鎖，雙方對峙局面越演越烈。

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