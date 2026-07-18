巴紐片面關閉台灣代表處　 美國務院：北京威嚇手段再一樁

▲美國國務院針對巴紐下令關閉台灣駐當地代表處表達深切擔憂。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務院針對巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea，簡稱巴紐）下令關閉台灣駐當地代表處的報導，於17日表達「深切擔憂」，並直指這根本是北京當局威嚇手段的其中一環。

巴紐關閉我代表處 美批：北京的恐嚇行動

根據《路透社》報導，巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）於17日對外宣布將關閉台灣代表處，此舉引來台北的強烈譴責，卻獲得北京的高度讚賞。

太平洋地區長期以來都是兩岸外交角力的戰場，如同多數國家，巴紐僅與中國維持正式邦交，與台灣則無。

對此，美國國務院發言人透過聲明指出，「對於巴布亞紐幾內亞政府單方面下令關閉駐莫士比港台北經濟文化辦事處，我們感到深切擔憂。」發言人強調，台灣是一個值得信賴的民主夥伴，其與世界各地的關係為這些國家的公民（包含巴紐在內）帶來了相當大的益處。

發言人更直言，「這無疑又是北京恐嚇台灣及其全球支持者的另一個例子，這不僅破壞了其他國家選擇與台灣合作的主權決定，更威脅到國際間的和平與繁榮。」

目前巴紐外交部尚未對此做出回應；而中國外交部發言人則在週五稍早重申，中國政府「高度讚賞」巴紐的決定。

蕭美琴嘆外交處境艱難：中國鋪天蓋地打壓

副總統蕭美琴同一天表示，台灣正面臨極度艱難的外交處境，因為中國正「鋪天蓋地」地在各處打壓台灣。目前全球僅剩12個國家與台灣維持正式邦交關係，其中3個位於太平洋地區，分別為帛琉、吐瓦魯以及馬紹爾群島。

紐西蘭密切關注後續發展

此外，紐西蘭外交與貿易部也在一份聲明中表示，他們已經注意到巴紐宣布關閉台灣代表處的消息。紐西蘭官方補充指出，「我們將在適當的時機，尋求關於這項決定的進一步資訊。」不過並未針對細節多做說明。