為川習會暖身！盧比歐19日啟程亞洲行　傳將會晤王毅

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計於19日啟程前往菲律賓馬尼拉，參加亞太地區國家會議。外界預期，盧比歐將在會議期間與中國外交部長王毅會面，為中國領導人習近平與美國總統川普可能在9月登場的「川習會」鋪路。

聚焦印太地區繁榮與美菲關係

根據《路透社》報導，美國國務院指出，盧比歐19日將動身前往馬尼拉，出席東協擴大外長會議、東亞峰會外長會議，以及東協區域論壇外長會議。這趟行程將持續到23日，期間盧比歐也會與印太地區國家的高層官員會晤。

國務院在聲明中表示，國務卿此行推進了美國的明確優先任務，也就是建立一個自由且開放的印太地區，為該地區與美國人民帶來安全、安定與繁榮；此外，盧比歐也將利用這次機會，進一步深化美國與菲律賓的夥伴關係。

這次的國際聚會正值全球局勢動盪之際，除了中美官員外，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）預計下週也將飛抵馬尼拉，與11個東協（ASEAN）成員國，以及來自日本、澳洲、加拿大和英國的部長們共同開會。

傳將會晤王毅 籌備第二次川習會

儘管美中雙方目前尚未證實兩國首席外交官是否會在此次論壇同框，但外界普遍預期兩人將會碰面。分析人士認為，盧比歐與王毅的會談重點，將聚焦在為川普與習近平的「第二次高峰會」做準備。

▲王毅與盧比歐在慕尼黑安全會議期間進行會談。（圖／路透）



兩人繼今年5月會面後，川普曾對外表示，習近平將在9月底訪問美國。雖然川普及習近平在10月達成的暫時性貿易休戰，讓緊繃的美中關係稍稍回穩，但雙方依舊存在極深的分歧，許多分析人士更將目前的雙邊關係視為陷入一種新型態的冷戰。

南海局勢、緬甸議題與詐騙園區列入議程

針對戰略地位極高且主權備受爭議的南海地區，預計也將成為本次論壇的焦點。加上今年正好是2016年南海仲裁案滿10週年，儘管北京當局始終拒絕接受該裁決，菲律賓外交部發言人英佩里亞爾（Dominic Xavier Imperial）仍強調，東協與中國持續致力於談判出「實質且有效」的南海行為準則，並有信心能在今年取得進展。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）海事安全專家普瑞塔特（Harrison Pretat）分析，盧比歐料將重申美國對中國南海行為的批評，但考量到川普政府對中國仍有其他優先事項，措辭應該會拿捏分寸。

此外，緬甸局勢也是一大重點。東協各國外長上週剛與緬甸外長進行非正式會談，這也是自2021年政變導致東協禁止緬甸領導人與會後，雙方首度展開面對面會議。

另一位CSIS東南亞專家納塔勒加瓦（Andreyka Natalegawa）則點出，會中的另一個焦點將鎖定在東南亞詐騙園區；川普政府曾直指，這些詐騙大本營每年害美國人慘賠數十億美元。