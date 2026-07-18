「第5大貿易國」台灣代表處仍被關　巴紐背後玩兩手策略

▲駐巴布亞紐幾內亞臺北經濟辦事處官網（圖／記者翻攝官網）

記者葉國吏／綜合報導

外媒報導巴布亞紐幾內亞片面關閉我國代表處，引發各界高度關注。澳洲智庫洛伊研究所研究主任索拉（Mihai Sora）對此進行深度分析，直言就算台灣是巴紐的第五大貿易夥伴也沒用。

安撫北京釋出善意

根據《ABC（澳洲廣播公司）》報導，關鍵在於巴紐本月與澳洲正式生效名為《Pukpuk Treaty》的共同防禦協議，雙方承諾若任一方遭到武裝襲擊將會共同應對。北京當局可能因此擔憂巴紐會全面向澳洲靠攏。

巴紐因此選擇在外交手段上向中國釋出善意。索拉直言，巴紐希望向北京高層傳達自身依舊非常重視與中國的經貿合作，絕對不會完全受到澳洲單方面利益的左右。

恐壓縮台國際空間

這種做法形成了典型的兩手策略，也就是在安全保障上尋求澳洲合作，但在經濟發展方面則期盼能繼續獲得中國政府的強力支持，藉此在兩大強權之間尋求生存空間。

索拉進一步強調，北京的最終戰略目標就是奪取台灣，因此會全力消除任何可能支持台灣被承認的主權國際利益相關者，持續壓縮台灣在全球的官方及非官方生存空間。

雖然台灣駐處遭到關閉，巴紐對台的液化天然氣出口業務短期之內可能還會持續，但學者擔憂這勢必會直接衝擊到未來雙邊經貿的後續增長，讓台灣對外處境更加艱難。