日網球選手控遭AV片商加工照片當封面　女優也「撞名」

記者黃翊婷／綜合報導

日本職業網球選手園田彩乃17日在社群平台上發文求助，表示有AV片商在未經許可之下使用她的照片進行加工，並當成新作品的封面，而且女優還跟她撞名，讓她感到很生氣。該篇文章目前累計已有813.6萬次瀏覽，但片商至今仍未有回應。

????相談????

フォロワー様から教えていただきました

FANZAというアダルトサイトに私の過去に投稿した写真を許可なく明らかに加工して使用している方がいます

名前もわざとなのか分かりませんが園田さんと言うそうです

こちらはてらおよしのぶさんが撮って下さったんですがどの形でも訴えれないんですか？ pic.twitter.com/SVawKHlG3b — 園田 彩乃 (@sonoda_ayano) July 17, 2026

園田彩乃17日在X上發文，表示經粉絲告知才知道，有AV片商在未經許可的情況下，將她先前發布於社群平台的照片進行加工變造，然後當成新作品的封面發表，更讓她難以置信的是，就連出演的女優也叫園田，所以想詢問大家的意見，是否有辦法對此提出法律訴訟。

該篇PO文至今累計達到813.6萬次瀏覽，日本網友們紛紛留言力挺園田彩乃捍衛自己的權益，並指出爭議的封面照片中，女優園田茉莉華的動作、場景，甚至連頭髮飛揚的角度都與園田彩乃十分相似，就連作品的設定背景也和園田彩乃一樣，很難不讓人產生聯想。

還有部分網友湧入片商E-BODY的X帳號，留言要求道歉並將影片下架。但目前片商仍未有正式回應，截至出稿前，該爭議作品的相關宣傳PO文仍未刪除。

▼網友在片商的X文章底下留言抗議。（圖／翻攝自X／@EBODY_）