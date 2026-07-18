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日網球選手控遭AV片商加工照片當封面　女優也「撞名」

記者黃翊婷／綜合報導

日本職業網球選手園田彩乃17日在社群平台上發文求助，表示有AV片商在未經許可之下使用她的照片進行加工，並當成新作品的封面，而且女優還跟她撞名，讓她感到很生氣。該篇文章目前累計已有813.6萬次瀏覽，但片商至今仍未有回應。

園田彩乃17日在X上發文，表示經粉絲告知才知道，有AV片商在未經許可的情況下，將她先前發布於社群平台的照片進行加工變造，然後當成新作品的封面發表，更讓她難以置信的是，就連出演的女優也叫園田，所以想詢問大家的意見，是否有辦法對此提出法律訴訟。

該篇PO文至今累計達到813.6萬次瀏覽，日本網友們紛紛留言力挺園田彩乃捍衛自己的權益，並指出爭議的封面照片中，女優園田茉莉華的動作、場景，甚至連頭髮飛揚的角度都與園田彩乃十分相似，就連作品的設定背景也和園田彩乃一樣，很難不讓人產生聯想。

還有部分網友湧入片商E-BODY的X帳號，留言要求道歉並將影片下架。但目前片商仍未有正式回應，截至出稿前，該爭議作品的相關宣傳PO文仍未刪除。

▼網友在片商的X文章底下留言抗議。（圖／翻攝自X／@EBODY_）

日本女網球選手控訴遭AV片商盜圖。顯圖用。（圖／翻攝自X／@sonoda_ayano、@EBODY_）

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