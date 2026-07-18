前AV女優嗆台灣網友「炎上火力不夠泡麵」：DLLM-67

▲日本退役AV女優濱崎真緒（Mao Hamasaki）。（圖／翻攝IG／maohamasaki_official，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本退役AV女優濱崎真緒（Mao Hamasaki）近年轉型為音樂DJ，日前在網路社群直言不願來台長期發展，更痛批台灣店家工資是她目前在全亞洲遇到最低的。此話一出隨即點燃台灣與香港網友的激烈論戰，眼見輿論風暴擴大，她親自留言回嗆酸民「原來這是炎上？這火力還不夠用來泡麵」、「DLLM-67」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年已經順利取得香港居民身份證的日籍藝人濱崎真緒，將自身事業重心移往香港發展。她日前在網路貼文中首度公開回應粉絲長久以來的疑問，坦言如果一個日本女優長期住在台灣，個人的價值就會變低，直言「台灣店家工資是她現在全亞洲最低的」。

霸氣透露美金結算酬勞

這番言論引起台港兩地社群討論，許多台灣網民無奈自嘲認同低薪與通告費確實比不過港澳，但也有不少酸民反嗆她在台灣沒市場，部分不理性留言甚至對其過往職涯進行人身攻擊。

對此她並未選擇沉默，對於被質疑沒行情的說法，她霸氣透露自己所有表演均是以美金結算，更直接回嗆酸民自己一天的工資可能是對方一年的薪水，展現無懼炎上且極高的女王氣場。

濱崎真緒也在Threads連發多文「昨晚吃錯誠實豆沙包。大家不用認真。我很喜歡去夜市。臭豆腐很好吃」、「讓人高潮原本就是我的工作。現在已進化用文字都能令人高潮」、「原來這是炎上？這火力還不夠用來泡麵。送上精選車牌給大家 DLLM-67（DLLM-67為網路用語，用來強烈地表達對某件事無言以對或不想搭理的憤怒情緒）。」