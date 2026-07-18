偷吃已婚舊愛喊「你還沒達陣」　前女友賠正宮20萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）出軌前女友小美（化名），兩人不僅互聊性話題，「你還沒達陣」、「我真的很想跟妳做」等等，還提及車庫、摩鐵等關鍵詞，讓她大受打擊，憤而決定對小美提告求償150萬元。由於小美坦承與阿強發生過1次性關係，台南地院法官判處她應賠償人妻20萬元。

▲小美坦承與前男友阿強在「男方婚姻關係存續期間」曾發生1次性關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿強原本感情融洽，小美明知阿強已婚，也見過她，仍自2025年7月起與阿強往來密切，後來她無意間發現兩人的曖昧對話，兩人不僅曾多次前往摩鐵，還在女方住家發生性關係，互動宛如情侶，毫不避嫌，讓她大受打擊，憤而決定對小美提告求償150萬元。

小美雖然坦承曾與阿強在「男方婚姻關係存續期間」發生1次性關係，但強調兩人之前是男女朋友，就算阿強已經結婚，聊天時難免還是會提到一些過去交往的事情，見面時的互動也會比一般朋友親近，縱使這些行為不算妥適，也不能僅憑對話紀錄，就認定他們有過「多次」性關係。

不過，台南地院法官檢視阿強和小美的對話紀錄，發現小美曾說「我今天讓你來找我就是要給你，你還沒達陣」，阿強也直言「我真的很想跟妳做」；小美還在對話中提及車庫、摩鐵，甚至表明「能夠再次跟你相戀，我感到很幸福」、「我媽還是都跟我說人家有家庭了，妳不要黑白來」。

法官指出，由上述對話可知，小美明顯知道阿強已婚，仍選擇與阿強互動親近，甚至發生過1次性關係，確實已經影響到人妻的配偶權，最終判她應賠償人妻20萬元較為適當。全案仍可上訴。