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嘉義網紅搭訕少女「妳們身體很香欸」被炎上　黑歷史曝光

▲▼YouTuber「白同學」又因影片內容被炎上。（圖／翻攝Threads）

▲YouTuber「白同學」又因影片內容被炎上。（圖／翻攝Threads，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

知名YouTuber「白同學（本名王帝仁）」又引起爭議，有網友指控白同學涉嫌搭訕少女拍攝，還自拍向對方「妳們身體很香欸」、「熟男和那種人夫看到絕對會喜歡」等言語，引來網友炎上，痛批「台灣的黃子佼還不夠多嗎？」，還tag嘉義縣長翁章梁注意。

國中教師周姓妻子掌鏡
網友指出，影片中少女之所以顯得毫無戒心，全是因為現場負責掌鏡、陪同搭訕的成年人，就是白同學在嘉義縣某國中擔任國文老師的周姓妻子。身為教育人員卻協助丈夫不當行徑，遭批是失職幫兇。

「白同學」類似行為已經不是第一次引起爭議，2025年11月他就曾被網友集體舉發，指控其長期在街道、店面等公共場所，打著拍片名義暗中惡意喬鏡頭角度，專門偷拍女性的下半身，受害者中甚至驚見小學女童。

相關新聞：網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

▲▼YouTuber「白同學」又因影片內容被炎上。（圖／翻攝Threads）

議員黃嫈珺在議會質詢
該事件在當時驚動地方政壇，嘉義縣議員黃嫈珺直接在縣議會提出質詢，痛批王男行徑，並要求縣府加強公共區域反偷拍巡檢機制。黃嫈珺當時更公開呼籲受害者站出來，表明願意全力提供法律協助。

2026年7月，白同學再度被網友抓包在直播中，將鏡頭死盯著一名正在路邊伸懶腰的無辜女子，並做出帶有性暗示的手勢。過去#MeToo期間他也被控訴強行拉扯女性合照，在影片封面與標題中大吃豆腐。

▲▼YouTuber「白同學」又因影片內容被炎上。（圖／翻攝Threads）

周姓妻子過去因公立學校教師身分，共同出鏡經營頻道曾遭民眾檢舉違反公務員兼營副業規定，隨後才轉往幕後，不料如今卻成為不當拍攝的掌鏡者。目前YT頻道「白同學DIY教室」已經看不到任何相關影片，不過已經有網友備份上傳Threads撻伐。

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