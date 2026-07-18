苗栗亂倫悲劇！　哥哥2次性侵幼年妹

▲弱勢妹遭性侵，身心受創，直到學校老師及社工發現，全案才曝光。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗驚傳駭人性侵，一名哥哥趁著2023年、2024年暑假期間，兩次在親戚家伸出狼爪，性侵同母異父、未滿14歲且有中度智障的妹妹，直到學校及社工單位發現異狀，才揭發這起亂倫悲劇。

根據判決書，男子是同母異父兄長，明知妹妹年幼且心智缺陷，竟在2023年年中某天半夜、2024年7月某日下午，不顧胞妹反抗，於苗栗親戚家性侵2次得逞。事後，妹妹身心受創，先後向學校老師、社工吐露遭性侵，全案才曝光。

苗栗地方法院審理後，依對未滿14歲、心智缺陷之女子犯強制性交罪，重判狼兄5年2個月。民事部分，法官認為，被告為滿足自身性慾，性侵智能障礙、未滿14歲妹妹，致使妹妹精神受窗，心理陰影難以抹滅。

不過，法官審酌被告年齡、自身也有中度智能障礙、注意力不足過動症等身心狀況，認為原告得請求100萬元精神慰撫金略高，2次侵害行為應各賠償30萬元，共計60萬元。全案仍可上訴。

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