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今4縣市飆36度　專家揭「高溫年」3原因

▲▼今4縣市飆36度　專家揭「高溫年」3原因。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

▲為什麼全球高溫紀錄常出現在聖嬰年？林得恩揭3個可能原因。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象署示警，今天（18日）雙北、彰化、花蓮4縣市，恐連續出現36度高溫。由於今年是聖嬰年，氣象專家林得恩表示，根據近30年數據統計，全球最暖年份大多發生在強聖嬰年或其後一年，背後其實有3大可能原因。

林得恩在臉書「林老師氣象站」舉例，1997至1998年，是超強聖嬰年，1998年就創當時全球最高溫紀錄。2015至2016年，也是強聖嬰年，而2016年也創下新的全球平均氣溫紀錄。

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為什麼全球高溫紀錄常出現在聖嬰年？又為何聖嬰現象會使全球氣溫升高？林得恩進一步揭露以下3個可能原因：

一、赤道太平洋海溫異常偏暖：

正常情況下，赤道太平洋東部海水比較冷，西太平洋（菲律賓、印尼附近）的海水較暖。當聖嬰發生時，由於信風（東風）減弱，暖海水向東移動。赤道中、東太平洋海表溫度持續高於平均值（通常至少高攝氏0.5度），並可維持數月之久。大量暖海水透過蒸發作用，釋放熱量到大氣中，使得全球大氣吸收更多能量，所以，氣溫將會比同時期較高些。

二、海洋向大氣釋放更多熱能：

海洋儲存了地球大部分的熱能，但當聖嬰發生時，海面蒸發增加、潛熱釋放增強，也會使得大氣溫度升高。因此，全球平均氣溫通常會在聖嬰發展成熟後，達到高峰。

三、全球大氣環流改變：

聖嬰會改變沃克環流及哈德里環流的運轉，進而影響到環境的天空雲量、降雨分布以及高低壓系統配置，而這些變化，就常會使局部地區更容易出現高溫或乾旱。

 
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