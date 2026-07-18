日本皇室大變革！公主出嫁免變平民　天皇獨生女適用

▲日本皇室秋篠宮悠仁親王。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

日本參議院17日表決通過《皇室典範》修正案，這也是該法自1947年施行近78年來首度進行重大修法。未來女性皇族結婚後，將可依據個人意願選擇保留皇族身分，不再因為嫁給平民而自動脫離皇室，愛子公主等人皆適用。

現行法規規定日本皇位僅能由父系男性繼承，且女性皇族只要與平民結婚，就必須直接放棄皇族身分。多年來隨著女性皇族陸續出嫁，日本皇室成員持續減少，外界也長期憂心皇族恐面臨人力不足以及皇位繼承大危機。

配偶子女仍屬一般國民

修法通過後女性皇族婚後可繼續保有皇族身分，目前尚未結婚的5位女性皇族，包括日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子公主，以及秋篠宮文仁親王次女佳子公主等人，往後都將直接適用這項全新的皇室新制。

▲天皇德仁、皇后雅子的獨生女「敬宮內親王愛子」。目前未婚。日本國內民眾高度期盼愛子能成為女天皇。（圖／達志影像／美聯社）

新法也明定即使女性皇族婚後留在皇室，其配偶及子女仍屬於一般國民，不具備皇族身分也沒有皇位繼承權。除了女性皇族制度改革，新法也新增養子制度，允許1947年脫離皇籍的11個舊宮家男系男性後裔重返皇室。

開放收養舊宮家後裔

這些男系男子在符合年滿15歲、未婚且沒有子女等條件下，可被現任皇族收養以增加皇族人數。值得注意的是，成為皇族養子的男系男子本人仍不具皇位繼承資格，但若日後生下兒子，其子則可依法取得皇位繼承資格。

而且其繼承順位仍依照原生家族的血統計算，而非收養關係，新法也規定一旦透過收養成為皇族後，將不得再依本人意願脫離。目前日本皇位繼承人僅剩日皇德仁的弟弟秋篠宮文仁親王以及悠仁親王，修法被視為維持運作的重要一步。