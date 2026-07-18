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毒油案卓榮泰致歉　羅友志曝「2關鍵人物」

記者黃翊婷／綜合報導

中聯致癌油風波持續延燒，昨日（17日）又傳出有新的問題油批號，行政院長卓榮泰對此致歉。媒體人羅友志認為，這是卓榮泰首次針對毒油案道歉，「這不道歉，就是要『全軍覆沒』了啊！」關鍵就在於民進黨發言人吳崢，以及台北市長蔣萬安。

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院就中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告並備詢 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲17日又出現問題油批號，卓榮泰對此致歉。（資料照／記者劉耿豪攝）

關於中聯油脂致癌油一案，全民都十分關注食安問題，民進黨發言人吳崢16日在節目上與媒體人黃揚明激辯，一句「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」引發眾怒。

台北市長蔣萬安則在17日重砲開轟民進黨政府，甚至喊話要號召民眾在7月25日上凱道，「大聲說出人民的訴求：食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台」。

接著，17日又傳出有新的問題油批號出現，行政院長卓榮泰表示，「對於行政單位無法在第一時間查處、獲得完整資訊，感到抱歉」。

▲中聯大豆沙拉油苯駢芘超標問題批號累計增至7批，台南受影響下游業者已達65家。（記者林東良翻攝，下同）

▲各縣市政府機關全力追查問題油。（圖／記者林東良翻攝）

媒體人羅友志在臉書PO文中直言，這是卓榮泰首次針對毒油案道歉，「這不道歉，就是要『全軍覆沒』了啊！」前面29項批號都給業者了，卻沒有往前或往橫向去找擴散的可能，這就是新的責任，無法回推給台中市長盧秀燕「分割責任」，也找不到「全責」的替罪羊，所以只好道歉。

羅友志指出，吳崢的發言讓卓榮泰被逼到毫無招架之力，「這部分真的要給黃揚明一個大功，沒有那一個驚天之怒，不會有這個道歉」，加上蔣萬安號召民眾上凱道，再推諉塞責下去，若真把人民逼上街頭，到時候年底選舉恐怕「從蘇巧慧到賴瑞隆全掛」。

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