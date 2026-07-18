毒油案卓榮泰致歉　羅友志曝「2關鍵人物」

記者黃翊婷／綜合報導

中聯致癌油風波持續延燒，昨日（17日）又傳出有新的問題油批號，行政院長卓榮泰對此致歉。媒體人羅友志認為，這是卓榮泰首次針對毒油案道歉，「這不道歉，就是要『全軍覆沒』了啊！」關鍵就在於民進黨發言人吳崢，以及台北市長蔣萬安。

▲17日又出現問題油批號，卓榮泰對此致歉。（資料照／記者劉耿豪攝）

關於中聯油脂致癌油一案，全民都十分關注食安問題，民進黨發言人吳崢16日在節目上與媒體人黃揚明激辯，一句「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」引發眾怒。

台北市長蔣萬安則在17日重砲開轟民進黨政府，甚至喊話要號召民眾在7月25日上凱道，「大聲說出人民的訴求：食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台」。

接著，17日又傳出有新的問題油批號出現，行政院長卓榮泰表示，「對於行政單位無法在第一時間查處、獲得完整資訊，感到抱歉」。

▲各縣市政府機關全力追查問題油。（圖／記者林東良翻攝）

媒體人羅友志在臉書PO文中直言，這是卓榮泰首次針對毒油案道歉，「這不道歉，就是要『全軍覆沒』了啊！」前面29項批號都給業者了，卻沒有往前或往橫向去找擴散的可能，這就是新的責任，無法回推給台中市長盧秀燕「分割責任」，也找不到「全責」的替罪羊，所以只好道歉。

羅友志指出，吳崢的發言讓卓榮泰被逼到毫無招架之力，「這部分真的要給黃揚明一個大功，沒有那一個驚天之怒，不會有這個道歉」，加上蔣萬安號召民眾上凱道，再推諉塞責下去，若真把人民逼上街頭，到時候年底選舉恐怕「從蘇巧慧到賴瑞隆全掛」。