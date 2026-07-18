午後大雷雨連炸4天　下周又有多個熱帶擾動

▲最新歐洲、美國模式分別預測，下周四西北太平洋，有多個熱帶擾動發展，但因差異不小，仍待觀察。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，受西南風及環境水氣影響，部分平地及山區連日午後大雷雨，直到周三（22日）西南風減弱、水氣減少，各地天氣才會逐漸穩定，恢復晴朗炎熱。另外，下周西北太平洋有多個熱帶擾動發展，需持續觀察。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，最新（17日20時）歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，下周二（21日）前在南海有熱帶雲簇消長，發展條件不佳；不過，其扮演提供台灣附近的西南風及水氣的角色，致使大氣不穩定度提高，帶來連日午後的大雷雨。另外，各國模式模擬顯示，下周西北太平洋，有多個熱帶擾動醞釀、發展，需持續觀察。

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最新模式模擬顯示，今日至下周二（18日至21日）低層大氣西南風及南方海面有豐沛水氣，南部偶有局部短暫降雨；因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。未降雨前、天氣偏熱，也要注意防曬、防中暑。

今日各地氣溫如下：

北部24至37度

中部23至36度

南部23至36度

東部23至37度

最新模式模擬顯示，下周三至下下周一（22至27日）低層西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗、白天炎熱，要注意防晒、防中暑；午後山區仍有局部短暫降雨的機率。