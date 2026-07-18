台網紅闖「神社禁區」被罵爆！　在台日本人揭禁忌

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網紅林倩闖「神社禁區」被罵爆！　在台日本人揭禁忌

▲▼網紅林倩「闖日本神社禁區拍照」道歉！（圖／翻攝自Instagram／ooo_lin_ooo）

▲網紅林倩日前到日本神社拍照，因闖入禁區被當地網友砲轟。（圖／翻攝自Instagram／ooo_lin_ooo）

記者葉國吏／綜合報導　

網紅林倩日前在日本「白鬚神社」拍攝時，無視禁令私自翻越護欄前往湖面取景，照片流出引來當地群眾砲轟，定居台灣的日籍作家也對此發聲。

致信神社盼能奉納
定居在台灣的日籍作家日本人的歐吉桑（Yamanouchi Yasuaki）發文指出，許多外國人到日本旅遊時，常常分不清楚寺院與神社的差異，進而引發許多不必要的衝突。

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他提醒大眾，神社並不是單純的觀光景點，對日本人而言是極其保守且神聖的場域，而寺院則是佛教考驗與訓練的地方，相較之下較為開放，但在神社中則存在著許多不可觸犯的隱形禁忌。

▲位於日本滋賀縣琵琶湖湖畔的「白鬚神社」鳥居。（圖／VCG）

日本人的歐吉桑解釋，神社是神靈存在之處，拜訪時必須尊重當地文化，通常嚴禁穿拖鞋、穿短褲、大聲喧嘩與飲食，且場內往往禁止任何未經申請的專業拍攝、商業行為或網路直播。

觸犯忌諱引發眾怒
他進一步分析，在寺院若不小心做出不禮貌的舉動，當地人不一定會發火，但若在神社出現失禮行為，日本人絕對無法接受，因為那裡承載了歷史、生活以及過世前輩所留下來的精神象徵。

若隨意忽略神社的默契規則，對當地人而言就是踐踏他們的歷史與希望。這場拍攝爭議不僅重創網紅自身形象，也再次引發大眾對於出國旅遊尊重在地文化這項重要課題的深度省思。

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