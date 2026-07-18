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今午後雷雨炸大台北　降雨熱區一圖看

▲▼大雨特報、雷雨、下雨天氣配圖。（圖／記者劉耿豪攝）

▲午後雷雨將一路下到下周。（示意圖／記者劉耿豪攝）

記者柯沛辰／台北報導

未來一周炎熱，局部高溫上看36度以上，下周一之前水氣偏多，南部不定時有陣雨或雷雨，其他地區午後也有雷陣雨，尤其今天（18日）大台北、各山區雨勢較大，直到周二以後水氣減少，天氣才較為穩定，但中部以北、宜花仍會有午後雷雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

今天南部不定時雷雨　午後大台北、各山區雨勢大

氣象署表示，今天（18日）仍受西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，其他地區為多雲到晴；清晨至上午，中部地區有零星短暫陣雨，午後大台北地區、其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨。

氣溫方面，今天天氣炎熱，各地高溫普遍32至35度，大台北盆地、中部地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生機率；近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署）

未來兩天水氣多　周二以後迎鋒面降雨減少

周日（19日）至周一（20日）受西南風影響，迎風面南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，清晨至上午中部地區也有零星短暫陣雨；午後大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部、宜蘭及其他山區有局部大雨。

周二（21日）至周五（24日）環境逐漸轉偏南風，迎風面降雨逐漸減少；午後中部以北、宜蘭及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北及宜花山區並有局部大雨。周二（21日）清晨至上午，南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。

另外，下周可能有熱帶擾動發展，不排除發展成颱風，但由於時間尚遠，不確定性高，仍待觀察。

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