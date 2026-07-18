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美股費半進入熊市！美股收黑406點　輝達跌落全球市值王

▲▼股市，投資，美股，牛熊市，華爾街 。（圖／路透）

▲美股費半指數進入熊市。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美股費半指數進入熊市！全球晶片類股賣壓沉重，美股18日開盤再度重挫，費城半導體指數跌193.61點或-1.63%、收11673.89點。由於已經自費半指數自六月歷史高點以來累計跌幅已超過20％，正式宣告跌入熊市。AI霸主輝達（NVDA）週五市值降至約 4.8 兆美元，低於蘋果 (AAPL)的4.9兆美元，讓出全球市值最高企業寶座。台積電ADR（TSM）跌11.37美元或-2.77％、收398.37美元。

由30檔指標性股票組成的費城半導體指數，先前才剛經歷一波史詩級暴漲，從今年三月份的波段低點一路瘋狂攀升105％，並在六月底順利達到歷史最高峰。沒想到隨後市場信心面臨崩盤，指數開始連續走跌。

▲亞股,熊市,日股,圖庫386。（圖／路透社）

▲全球晶片類股賣壓沉重。（圖／路透社）

賣壓湧現科技巨頭重摔
在同一波跌勢期間，包含邁威爾科技（MRVL）、安謀（ARM）以及晶圓巨頭英特爾（INTC）等科技大廠的股價，也全數遭到市場無情拋售，各大巨頭的股價跌幅紛紛都慘跌超過了30%以上。

這波兇猛的賣壓主要來自於投資人再度開始擔憂AI人工智慧題材的交易是否健康，甚至懷疑超大型雲端服務供應商，往後是否還能夠繼續將數兆美元的龐大資金，不斷投入到AI相關基礎建設的資本支出之中。

▲▼NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳全球媒體問答。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達NVIDIA跌落全球市值王。（圖／記者湯興漢攝）

記憶體類股成重災區
除了大環境利空之外，投資人也對目前過高的股價水準感到相當不安，普遍擔憂先前的漲勢實在太快、過猛。就連名列今年表現最搶眼的記憶體晶片類股，在這次的股災中也同樣未能倖免於難，普遍出現了劇烈回檔。

其中指標大廠美光（MU）股價已自近期高點回跌33%，威騰（WDC）和閃迪（SNDK）股價更分別重摔逾40％。市場信心大幅減弱，主因是無法預知供應何時能追上需求，進而衝擊後續獲利。

道瓊工業指數跌406.55點或-0.77%，收52146.42點。
標普500指數跌76.08點或-1.01%，收7457.69點。
那斯達克指數跌361.70點或-1.40％，收25520.24點。
費城半導體指數跌193.61點或-1.63％，收11673.89點。

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