教授殺連襟「住錫箔紙屋」　醫：是一座極致的防禦機制

記者黃翊婷／綜合報導

美國籍、在陽明交通大學擔任教授的43歲林姓男子，14日持刀砍死48歲紀姓連襟，事後警方發現，林男夫妻居住的教職員宿舍玻璃均貼滿錫箔紙，引發外界關注。精神科醫師楊聰財從生理、心理及社會維度層面進行分析，直言「這種『錫箔紙屋』是一座極致的防禦機制。」

▲林男擁有密西根大學博士學位，是一名學霸。（圖／翻攝自網站）

教授砍死連襟 錫箔紙屋引關注

林姓教授疑似不滿音樂教室產權糾紛，14日持刀狂砍50刀將48歲紀姓連襟殺害，最後被警方開槍制伏，由於他腿部中彈，傷勢不輕，詳細情況仍有待他傷勢穩定後，警方才能進一步釐清。

不過，由於案發後林男的妻子一度失聯，警方循線找到夫妻倆居住的教職員宿舍，卻發現屋內玻璃均貼滿錫箔紙，居住環境不太理想，一度引發大眾關注。但這是否與林妻的健康狀況或案情有關，現在尚未有證據顯示兩者存在直接關聯。

▲林男被警方開槍制伏。（圖／地方中心翻攝）

精神科醫3層面分析

精神科醫師楊聰財在臉書PO文及YouTube影片中分析，其實美國也曾發生類似案例，從生理角度來看，陽光是人類維持生物時鐘及調節情緒的媒介，褪黑激素與血清素的平衡也很依賴自然光，如果長期生活在完全封閉、無光的環境，會導致神經系統逐漸失去節律，進而引發嚴重的焦率、抑鬱或認知功能下降。

「錫箔紙屋是防禦機制」

楊聰財指出，從生理層面來看，「這種『錫箔紙屋』是一座極致的防禦機制」，當一個人面對巨大壓力或無法排解的痛苦時，心理學上的退化與孤立就有可能悄悄發生。

高社經地位較易隱藏痛苦

而在社會維度層面，楊聰財認為，此案揭示出現代社會中「高社經地位孤獨」的困境，高知識分子或是經濟富裕的家庭，往往會為了面子、尊嚴或社會期待，選擇將家族內部的痛苦藏起來，加上缺乏及時的社會支持系統，就有可能導致社會功能完全斷裂，甚至以最極端的暴力型態爆發。

楊聰財呼籲，生活難免有陰影，「我們不需要逼自己永遠堅強」，若生活上遇到困境，希望大家能為心靈開一扇窗，讓陽光和溫暖照射進來。