中聯問題油再增2批！台南65家業者受影響　累計回收4212公斤

▲中聯大豆沙拉油苯駢芘超標問題批號累計增至7批，台南受影響下游業者已達65家。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中聯大豆沙拉油檢出苯駢芘超標事件持續延燒，食藥署16日再公布新增2批問題油品，批號分別為「313-1150408」及「315-1150413」，累計問題批號增至7批，台南受影響下游業者也擴大至65家，台南市衛生局截至16日已完成39家受影響業者查核，全市累計下架回收問題油品4212公斤，並持續追查油品及再製產品流向。

台南市長黃偉哲表示，食品安全攸關市民健康，市府絕不容許問題產品持續流入市面，已責成衛生局針對新增問題批號，立即啟動流向追查及回收作業，並持續公開查核與回收資訊，讓市民即時掌握最新進度。

黃偉哲也呼籲食品業者善盡自主管理責任，立即清查庫存及使用中的油品，如持有受影響批號產品，應立刻停止使用並配合下架回收，共同降低問題油品進入食品供應鏈的風險。

衛生局指出，截至7月16日，已完成39家受影響下游業者查核，累計下架回收問題油品3389公斤，目前仍持續追查新增受影響業者，以及使用問題油品製成的相關產品流向，實際回收數量仍在確認中。

除針對已知下游業者追查外，衛生局也同步擴大查核食品販售業、餐飲業、長照及社福機構、學校等供餐場所，目前已完成1444家查核，另下架回收問題油品823公斤。

兩部分合計，全市累計下架回收問題油品已達4212公斤。衛生局後續將持續辦理流向追蹤、現場查核及產品回收，並督促業者落實下架，避免問題產品繼續流入市面。

衛生局長李翠鳳表示，市府已在衛生局網站設置「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」，每日更新受影響產品、業者查核及回收處置資訊，讓民眾可即時查詢最新進度，保障消費者知情權益。

衛生局同時持續推動「食安標章」制度，鼓勵食品業者落實自主食品安全管理，承諾不使用、不販售問題批號油品及其加工製品。

業者完成自主清查，並確認符合食品安全管理規範後，即可張貼食安標章，方便消費者辨識安心店家，藉此建立透明且值得信賴的食品消費環境。

衛生局呼籲，食品業者如發現持有受影響批號油品，應立即停止使用、販售及加工，並配合回收作業；民眾及業者如需查詢受影響產品名單、批號及退貨資訊，可至台南市政府衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」查詢。