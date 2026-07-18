英特爾前執行長：「台灣有事」恐比全球大蕭條更嚴重

▲英特爾前執行長季辛格談及台灣若有事。（資料照／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

英特爾（Intel）前執行長基辛格（Pat Gelsinger）近日示警，若台灣因地緣政治衝突導致能源供應遭切斷，全球半導體供應鏈恐面臨前所未有的危機，對世界經濟造成的衝擊，甚至可能比1930年代經濟大蕭條更加嚴重。他強調，晶圓廠一旦停擺，短時間內無法恢復生產，將重創全球科技產業。

台灣晶圓廠若停工 恐掀全球供應鏈危機

美國《財經內幕》（Business Insider）報導，基辛格日前受訪時表示，美國近年積極推動先進晶片製造回流本土，正是因為各界擔憂全球先進製程高度集中於台灣，一旦台海局勢生變，將對全球造成巨大衝擊。

他指出，若中國切斷台灣能源供應，晶圓廠被迫停機，後果將十分嚴重，「當你關閉一座晶圓廠時，它在90天內都無法恢復運作。台灣停電對全球造成的經濟影響，將比經濟大蕭條還要嚴重。」

批英特爾偏離技術本位 商務導向成轉折點

談及英特爾近年競爭力下滑，基辛格認為，公司開始偏離正軌的重要原因，是技術人才退出領導核心，改由商務背景主管掌舵。他2021年重返英特爾時，是15年來首位具有深厚技術背景的執行長，半導體產業涉及數十億美元投資，重大決策不能只靠財務報表或試算表，必須建立在技術發展趨勢上。

他也批評，公司過去將大量資金投入股利與庫藏股。根據英特爾財報，2015年至2020年間，公司透過股利及股票回購向股東返還約790億美元。基辛格直言，若公司資產負債表能多出1000億美元，許多技術布局都將有不同結果。

台積電崛起改變產業版圖

曾經稱霸全球處理器市場的英特爾，近年逐漸遭台積電、三星及超微（AMD）等競爭對手超越。基辛格認為，英特爾多年來的策略失誤，使公司錯失多項重要發展機會，也讓市場版圖重新洗牌。

他表示，全球半導體供應鏈如今高度依賴台灣先進製程，這也是各國近年積極強化晶片自主生產能力的重要原因。一旦台灣生產受到重大干擾，不僅半導體產業，全球經濟都將面臨難以估量的衝擊。