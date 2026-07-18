情侶約會注意！內行揭水族館、動物園「最佳避孕方式」　看完秒清醒

▲過來人直言，去完一趟水族館反而會謹慎避孕。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

去動物園約會，看見的可能不只可愛動物。一名網友表示，還沒生小孩的情侶不用急著去水族館、動物園，該文掀起熱議。有人反駁「喜歡動物錯了嗎」，另一派則笑稱，正該去看看父母帶娃的真實模樣，「看完會對結婚清醒」、「根本最佳避孕方式」。

一名網友在Threads發文直言，「還沒生小孩的情侶，真的可以先不用急著去水族館跟動物園約會。」貼文曝光後，不少網友看得一頭霧水，紛紛替喜愛動物的情侶抱不平，「喜歡動物錯了嗎」、「我跟老婆沒小孩時，連出國也會去動物園跟水族館」，還有人直言，沒有孩子時才更適合慢慢看動物，否則有了小孩後，光顧著照顧就沒空欣賞。

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情侶注意！一票人揭水族館「最佳避孕方式」真相



不過，也有一派網友看懂原PO暗示，認為情侶更應該去動物園、水族館或百貨公司，近距離觀察父母帶孩子出門的真實狀況。有人形容，常會看到媽媽一手扛嬰兒、一手顧嬰兒車，爸爸卻站在旁邊滑手機，因此建議想生孩子的情侶務必一起去看看，尤其能觀察另一半面對哭鬧、排隊與突發狀況時的反應。

留言區也出現不少幽默說法，「去完就不會想生了，最佳避孕方式」、「談戀愛就應該去水族館跟動物園，這樣大家就會好好避孕」、「一定要去，這樣才會對結婚清醒」。另有人認為，情侶想去哪裡約會本來就是個人自由，不必把動物園與育兒壓力畫上等號，只是若本來有結婚生子的打算，提前看看其他家庭的日常，也算是一場免費的婚前實境課。