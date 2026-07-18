年度最美「土星環」後天登場　天文館：午夜現身東方低空

▲土星環下周一登場。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

有「太陽系光環之王」之稱的土星，將在後天（20日）達到今年土星環的最大傾角。台北天文館表示，這是觀賞土星環的最佳時機，土星午夜出現在東方低空，最佳觀賞時段為天亮前，若使用天文望遠鏡觀察，不僅可欣賞土星及其光環之美，還有機會在光環外側看見土星最大的衛星「土衛六」泰坦。

台北天文館指出，土星自轉軸傾斜約26.7度，繞太陽公轉一周約需29.5年，若從地球觀察土星環的角度，會隨土星公轉呈現週期性變化，每隔約13至15年就會出現一次土星環「翻面」或幾近消失的現象。2025年3月便曾出現「環面消失」的視覺效果，主因是土星環恰巧側向地球，加上其厚度僅約10公尺至1公里，因此即使透過大型望遠鏡也幾乎難以辨識。

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天文館進一步表示，20日達到今年土星環的最大傾角，南面傾角約9.2度，正是觀賞土星環的最佳時機，天文迷若使用天文望遠鏡觀察，不僅可欣賞土星及其光環之美，還有機會在光環外側看見土星最大的衛星「土衛六」泰坦。

天文館補充說明，目前土星環已翻面，並以南面朝向地球，未來幾年內土星環仍將持續向南面展開，傾角逐步增加，預計至2032年5月12日前後，將達到本次週期內南面最大傾角26.9度，屆時土星環景象將更加壯觀。

除了觀賞土星環，天文館表示，10月4日還有土星衝，這是土星距離地球最近時刻，大約相隔378天發生一次，土星衝發生時，地球走到太陽與土星之間，三者在軌道上排成一直線的天文現象，且土星被太陽照亮的一面完全朝向地球，看起來最大也最亮。